«فولكس فاجن» تتوقع زيادة عمليات التسليم العالمية

فولفسبورج (د ب أ)

أعلنت شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات، اليوم الأربعاء، زيادة في عمليات التسليم العالمية في الربع الأول من عام 2025. وسلمت الشركة التي يقع مقرها في فولفسبورج حوالي 2.1 مليون سيارة للعملاء بين يناير ومارس، بزيادة بنسبة 1.4% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2024.

وتشير الأرقام إلى انتعاش طفيف لشركة فولكس فاجن بعد انخفاض بنسبة 2.3% في عمليات التسليم في عام 2024.

غير أن الشركة تواجه أوقاتاً صعبة في ظل الرسوم الجمركية الأميركية التي تبلغ 25% على جميع واردات السيارات، والتي تم فرضها الأسبوع الماضي.

وشهدت مبيعات العلامة التجارية الأساسية لشركة فولكس فاجن، والتي تشكل نحو نصف مبيعات المجموعة، ارتفاعاً بنسبة 5% في الربع الأول، لتصل إلى 1.1 مليون، بينما تراجعت مبيعات أودي بنسبة 3.4% إلى 383 ألفاً و400، وتراجعت مبيعات بورش بنحو 8% لتصل إلى 71 ألفاً و500.

وكانت السوق الصينية المهمة مصدراً للقلق، حيث سلمت فولكس فاجن 644 ألف سيارة فقط - وهو انخفاض بنسبة 7% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. وارتفعت عمليات التسليم في أوروبا بنسبة 3.7%، بينما ارتفعت عمليات التسليم في الولايات المتحدة بنسبة 6.2%.

وارتفعت مبيعات سيارات فولكس فاجن الكهربائية على مستوى العالم بنسبة 60% لتصل إلى 216 ألفاً و800 سيارة، منها 158 ألف سيارة في أوروبا.