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اقتصاد

اليوان الصيني عند أدنى مستوى في 19 شهراً

عملات من اليوان الصيني
9 ابريل 2025 15:33

سنغافورة (رويترز) 
تراجع اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 19 شهراً مقابل الدولار اليوم الأربعاء بعد أن هبطت العملة الأميركية في الخارج الليلة الماضية، وسط قلق المستثمرين بشأن تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ونزل اليوان 0.2 بالمئة إلى 7.3498 مقابل الدولار في تعاملات ما بعد الظهيرة بعد أن وصل لمستوى 7.3505 مقابل الدولار في وقت سابق من الجلسة، والذي كان أدنى مستوى منذ سبتمبر 2023.
وقلص اليوان في الخارج بعض خسائره وارتفع بنحو 0.62 بالمئة إلى 7.3812 يوان للدولار في التعاملات الآسيوية، بعد أن هوى بأكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة، ووصل إلى أضعف مستوى له على الإطلاق عند 7.4288 للدولار الليلة الماضية.
وتأتي الانخفاضات في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وبعد أن خفف البنك المركزي الصيني قبضته على العملة في ما قال المحللون إنها محاولة للصمود في وجه الضربة التي تلقتها الصادرات.
ودخلت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عشرات الدول حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بما في ذلك رسوم جمركية هائلة بواقع 104 بالمئة على السلع الصينية، رغم أنه يستعد لمفاوضات مع بعض الدول.

اليوان الصيني
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