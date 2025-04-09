«أرامكو» و«سينوبك» تتفقان على توسعة مصفاة ياسرف

دبي (رويترز)

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، أنها وقعت مع شركة سينوبك الصينية اتفاقية إطارية تمهد الطريق لتوسعة كبيرة في مجال البتروكيماويات بمصفاة شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) المشتركة بينهما في ينبع على الساحل الغربي للسعودية.دخلت أرامكو وسينوبك في شراكة في عدة مشروعات، إذ تتطلع المملكة إلى توسيع أعمالها في قطاع التكرير، مما يمكن أن يساعد في تعويض انخفاض أسعار النفط الخام.

وأثار تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في أعقاب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة، قلقاً في الأسواق من الركود العالمي، وأدى إلى هبوط أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات.

وقالت أرامكو إن المشروع يهدف إلى إدخال وحدة بتروكيميائية متطورة، ووحدة تكسير بخارية كبيرة بطاقة إنتاجية 1.8 مليون طن سنوياً، ومجمع للعطريات بطاقة إنتاجية 1.5 مليون طن سنوياً مع المشتقات اللاحقة والمتكاملة التي ترتبط بها في مجمع ياسرف الحالي.

وقال تشاو دونغ، رئيس شركة سينوبك: «يمثل مشروع توسعة مصفاة ياسرف علامة فارقة في شراكتنا الثنائية، ويبشر بمرحلة جديدة من تعاون أعمق وعلى مدى أبعد».

تتزامن الاتفاقية مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس مصفاة ياسرف، وهو مشروع مشترك مملوك لأرامكو السعودية (62.5 بالمئة) وشركة سينوبك (37.5 بالمئة).

وتتعامل المصفاة بالفعل مع 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام العربي الثقيل لإنتاج الوقود المستخدم في النقل ومنتجات مكررة أخرى، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

ولدى أرامكو استراتيجية طويلة الأمد في ما يتعلق بعمليات تحويل السوائل إلى كيماويات لمعالجة ما يصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً من النفط الخام إلى بتروكيماويات بحلول 2030.

وفي تقرير سنوي نشرته الشهر الماضي، قالت الشركة إن 53 بالمئة من إنتاجها من النفط الخام في أنشطة المنبع تم استخدامه في أنشطة المصب في 2024، ارتفاعاً من 47 بالمئة في العام السابق.

وتشمل المشروعات الأخرى مع شركة سينوبك مصفاة ومجمعاً للبتروكيماويات في إقليم فوجيان بجنوب شرق الصين، والتي قالت سينوبك في نوفمبر إنها بدأت في بنائه مع أرامكو.

وتملك أرامكو أيضاً حصة في شركة فوجيان للتكرير والبتروكيماويات، والتي يمتلك نصفها مشروع مشترك مع سينوبك المشتركة، كما أن شركة سابك للكيماويات التابعة لأرامكو لديها مشروع تشغيل مشترك مع سينوبك.