الأسواق العالمية تتراجع بعد فرض مزيد من الرسوم

بانكوك (أ ب)

تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية والأوروبية، اليوم الأربعاء، بعدما دخلت زيادات الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ، ومع تهديده بفرض المزيد منها على الأدوية.

وهناك حالة من الغموض حول خطوات ترامب التالية في حربه التجارية.

وقال ترامب، في خطاب ألقاه مساء أمس الثلاثاء، إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على الأدوية لزيادة إنتاجها في الولايات المتحدة.

وشهدت الأسواق حالة من التذبذب لأيام، حيث كان المستثمرون في حيرة من أمرهم بشأن كيفية التعامل مع الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتراجع مؤشر داكس الألماني، في التداولات الأوروبية المبكرة، بنسبة 2.4% ليصل إلى 19796 نقطة، كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.4% ليصل إلى 6930 نقطة.

وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 2.2% ليصل إلى 7735 نقطة.

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 3.9% ليصل إلى 31714 نقطة.

وعقد رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، اجتماعاً لكبار الوزراء المعنيين بالمالية لتأكيد دعوته لهم للقيام بكل ما في وسعهم لتخفيف الأضرار الناجمة عن الرسوم الجمركية على شركات صناعة السيارات اليابانية وغيرها من الشركات.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج، بنسبة 0.7%، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.3%.

وتصدرت تايوان الخسائر في آسيا، حيث تراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 5.7%.