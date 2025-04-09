تراجع مبيعات «أودي» الألمانية خلال الربع الأول

ميونيخ (د ب أ)

تراجعت مبيعات شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات خلال الربع الأول من العام، على الرغم من الأداء القوي من قطاع السيارات الكهربائية.

وانخفضت المبيعات من يناير حتى مارس الماضيين بنسبة 3.4% لتصل إلى 383 ألفاً و401، ويرجع ذلك إلى انخفاض المبيعات بنسبة 7% في الصين، حيث تواجه الشركة منافسة محلية قوية.

وبلغت مبيعات أودي إلى أميركا الشمالية 48 ألفاً و599 سيارة، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 2.1%، من المرجح أن يفاقمه فرض رسوم أمريكية بنسبة 20% على واردات السيارات دخلت حيّز التنفيذ الأسبوع الماضى.

وجاءت الصورة أكثر إيجابية في السوق المحلي في ألمانيا، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 4.8% لتصل إلى 48 ألفاً و477، في حين ارتفعت المبيعات في بقية أوروبا بنسبة 3%.

وتمثل أوروبا نحو ثلث أرباع مبيعات أودي من السيارات الكهربائية، التي ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 46 ألفاً و317 سيارة.