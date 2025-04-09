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اقتصاد

«قمة AIM للاستثمار» تعزز التعاون بين الإمارات واليابان وأفريقيا

«قمة AIM للاستثمار» تعزز التعاون بين الإمارات واليابان وأفريقيا
9 ابريل 2025 17:51


أبوظبي (الاتحاد)
استضافت قمة «AIM» للاستثمار 2025، فعاليات منتدى استثمر في اليابان تحت عنوان «حديث اليابان: الابتكارات التي تشكل العالم»، وتم خلاله استعراض التكنولوجيا المبتكرة والابتكارات الصناعية من الجيل القادم.
وذكر ميهو ساتو، نائب مدير شركة يوكوسوكا للأبحاث «YRP»، أن اليابان تقدمت في تطوير الجيل السادس «6G» للمدن الذكية، مضيفاً أن اليابان تطور البنية التحتية لدعم الابتكار الحضري المستقبلي من خلال الجيل السادس من الاتصالات والأبحاث والتطوير التعاوني.
من جانبه، دعا راشد الطنيجي، مدير تطوير الأعمال الدولية في وزارة الاقتصاد، إلى تعزيز التعاون بين الإمارات واليابان، لافتاً إلى أهمية هذا اللقاء في المساهمة بتعزيز آفاق العمل المشترك بين البلدين في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
من جهته، عرض هيروشي ميورا، المدير الأول في مجموعة «NTT DATA»، دور تكنولوجيا «IOWN» في نقل البيانات العالمية، مشيراً إلى أن «IOWN» تتيح نقل البيانات باستخدام الضوء، لتوفير نطاق ترددي عالٍ وزمن استجابة منخفض، مما يعد بتحويل قطاعات مثل المالية والصحية.
بدوره، أكد تاكاأكي ناكامورا، مدير «NIFCO Inc»، أهمية التصنيع المستدام وانتشار منتجات «NIFCO» الواسع. 
كما تضمنت قمة «AIM» للاستثمار، عقد منتدى الحوار الإقليمي الأفريقي، بهدف استشراف مستقبل المناطق الاقتصادية الخاصة في أفريقيا، وجمع المنتدى الذي عقد تحت شعار «من المناطق إلى التأثير: إعادة تصور المناطق الاقتصادية الخاصة الأفريقية» نخبة من القادة وصناعة القرار والخبراء وممثلي كبرى الشركات لمناقشة تطور المناطق الاقتصادية الخاصة إلى أنظمة اقتصادية مبتكرة وشاملة ومتكاملة. 
وأشارت لورا بايز، من اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة «ECA»، إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة في أفريقيا نمت من 20 منطقة في التسعينيات إلى أكثر من 237 بحلول عام 2020، لكن العديد منها يواجه تحديات في التنويع والبنية التحتية، لافتة إلى أن هناك أكثر من 200 منطقة اقتصادية خاصة تعمل حالياً عبر القارة، مع مستويات متفاوتة من النجاح. 

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