تعاون بين «الشارقة للبحوث» وقمة AIM للاستثمار



أبوظبي (وام)

وقع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وقمة AIM للاستثمار، مذكرة تفاهم تهدف إلى جذب شركات التكنولوجيا الناشئة وتعزيز الابتكار، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 14 من قمة AIM للاستثمار المنعقدة في أبوظبي.

وسيقدم مجمع الشارقة، بموجب المذكرة، حزماً حصرية للشركات الناشئة لدعم تأسيسها داخل المجمع، بالإضافة إلى الترويج لبرنامج «مسرّع الشارقة للصناعة المتقدمة» (SAIA)، كما سيتم دعم تسويق التكنولوجيا وإنشاء الشركات بالتعاون مع AIM.

و تركز المذكرة على تعزيز الابتكار في قطاعات التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والتنقل والخدمات اللوجستية، والاستدامة.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، إن الهدف من الشراكة هو جذب استثمارات جديدة وتعزيز الابتكار في الشارقة.

من جانبه أكد داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية، أهمية التعاون في خلق فرص استثمارية متبادلة.