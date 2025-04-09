إطلاق الموسم الثالث من برنامج «رامب-آب» لدعم رواد الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إطلاق الموسم الثالث من برنامج «رامب - آب» لريادة الأعمال، والذي يهدف إلى دعم الجيل القادم من رواد الأعمال الواعدين، بما يتماشى مع المبادرة الوطنية «موطن ريادة الأعمال 2031». وتم إطلاق برنامج «رامب - آب» بدعم من وزارة الاقتصاد، وتنفذ الإمارات للألمنيوم البرنامج بالتعاون مع مؤسسة «C3»، لتقديم دورات تدريبية مكثفة وتوجهات من قٍبل خبراء عالميين لرواد الأعمال بهدف دعم مشاريعهم الريادية.

وقالت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، إن الشراكة المستمرة بين وزارة الاقتصاد وشركة الإمارات للألمنيوم، تمثل نموذجاً رائداً للتعاون الفعّال، مؤكدة أن التعاون قد أثمر عن وصول العديد من الشركات المتأهلة لنهائيات الدورات السابقة من برنامج «رامب - آب» إلى قائمة «100 شركة من المستقبل» في الإمارات، كما أن عدداً من الشركات المدرجة في القائمة نفسها شاركت في البرنامج، ما يؤكد قيمة هذه الشراكة وأثرها الإيجابي. من جانبه، أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن تمكين أبناء وبنات الإمارات وتعزيز قدراتهم في مجال ريادة الأعمال، يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

من جانبه، أكد عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أن ريادة الأعمال تشكل ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.