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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب وسط زيادة الطلب على الملاذ الآمن

الذهب
10 ابريل 2025 07:54

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن بعد أن زاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، على الرغم من قراره بتخفيف الرسوم عن باقي الدول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة ليصل إلى 3089.17 دولار للأوقية، بحلول الساعة 00:22 بتوقيت جرينتش.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة مسجلة 3104.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.89 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 933.20 دولار، وتراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 922.50 دولار.

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المصدر: وكالات
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