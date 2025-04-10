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اقتصاد

24.57 مليار درهم رصيد المركزي الإماراتي من الذهب نهاية يناير

24.57 مليار درهم رصيد المركزي الإماراتي من الذهب نهاية يناير
10 ابريل 2025 12:48

ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 7% أي 1.59 مليار درهم خلال يناير الماضي، ليصل في نهاية ذلك الشهر إلى 24.571 مليار درهم مقارنة بـ22.981 مليار درهم نهاية العام الماضي.

وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، اليوم، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.116 تريليون درهم نهاية يناير الماضي مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024.

وتوزعت الودائع تحت الطلب كما في نهاية يناير بنحو 834.9 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 281.5 مليار درهم بالعملات الأجنبية.

وبلغت قيمة الودائع الادخارية 322.281 مليار درهم نهاية يناير، مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق.

وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 270.79 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 51.48 مليار درهم.
وفيما يخص الودائع لآجل فقد بلغت قيمتها 926.22 مليار درهم نهاية يناير الماضي، موزعة بواقع 552.47 مليار درهم بالعملة المحلية و373.74 مليار درهم بالعملات الأجنبية.

وأظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، على أساس شهري إلى 1.466 تريليون درهم نهاية يناير، مقارنة بـ 1.446 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024.

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المصدر: وام
الذهب
المصرف المركزي الإماراتي
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