«مصدر» تستحوذ على كامل أسهم «تيرنا إنرجي» اليونانية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن استحواذها على 100% من أسهم شركة «تيرنا إنرجي» اليونانية، وذلك بعد إتمام عرض الشراء النقدي الإلزامي بالكامل بنجاح، والذي تم بموجبه الاستحواذ على 30% المتبقية من أسهم الشركة بسعر 79.4 درهم (20 يورو) للسهم الواحد.

وكانت «مصدر» قد استحوذت في شهر نوفمبر الماضي على 70% من الأسهم القائمة لشركة «تيرنا انرجي» من شركة «جي إي كيه تيرنا اس ايه» ومساهمون آخرون، وبموجب الصفقة، تم تقدير القيمة المؤسسية لشركة «تيرنا إنرجي» ب 12.62 مليار درهم (ما يُعادل 3.2 مليار يورو)، لتكون أكبر صفقة طاقة تشهدها بورصة أثينا في ذلك الوقت، وواحدة من كُبرى صفقات قطاع الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي.

وتعد «تيرنا إنرجي» من الشركات الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة لأكثر من عقدين ونصف من الزمان، وذلك من خلال محفظة مشاريع هي الأكبر والأكثر تنوعاً باليونان، فضلاً عن مشاريع في بلغاريا وبولندا بالإضافة إلى فرص نمو كبيرة، وتمتلك الشركة وتدير مشاريع طاقة نظيفة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية، وتقوم بتطوير مشروع «أمفيلوتشيا» بقدرة 680 ميجاواط، الذي يعد أحد أكبر مشاريع الطاقة الكهرومائية في أوروبا.

ويبلغ إجمالي القدرة المركبة لمشاريع الشركة في اليونان وخارجها 1224 ميجاواط، منها مشاريع بقدرة 102 ميجاواط في بولندا وأخرى بقدرة 30 ميجاواط في بلغاريا.

وتواصل «تيرنا إنرجي» تطوير محفظتها من مشاريع الطاقة الكهروضوئية قيد الإنشاء حالياً في اليونان وبلغاريا بقدرة 197 ميجاواط.

وبعد استكمال عملية الاستحواذ بنجاح، ستمضي «مصدر» قدماً في إجراءات إلغاء إدراج الشركة في بورصة أثينا، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية من هيئة أسواق رأس المال اليونانية.

وستسهم هذه الصفقة في توفير استثمارات كبيرة في اليونان ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز مساهمة الشركة في دعم الخطة الوطنية للطاقة والمناخ في اليونان، وأهداف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتعكس هذه الصفقة مدى حجم الخطط الطموحة التي وضعتها «مصدر» للاستثمار في المنطقة، ويعزز دورها كشريك عالمي موثوق به للحكومات والمستثمرين والمطورين والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم والمساهمة في إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة.

وسيواصل جورجيوس بيريستيريس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة وفريق الإدارة الحالي دورهم في الإشراف على «تيرنا إنرجي» والمساهمة في دعم «مصدر» لتطوير أنشطة الشركة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: سيتيح الاستحواذ الكامل على تيرنا إنرجي دمج أنشطتها ضمن عمليات «مصدر» والمساهمة في توسيع محفظة مشاريعنا العالمية، ودعم جهودنا لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في اليونان وأوروبا، حيث ستمثل تيرنا إنرجي منصة رائدة على مستوى المنطقة تابعة لشركة «مصدر»، وستسهم استثمارات «مصدر» طويلة الأجل وخبرتها العالمية في تعزيز ريادة تيرنا إنرجي والمضي قدماً في تحقيق طموحات «مصدر» برفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، كما تعكس هذه الصفقة التزام «مصدر» بلعب دور فاعل في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة اليوناني والدول الأوروبية الأخرى.

من جهته، قال جورجيوس بيريستيريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جي إي كيه تيرنا» ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «تيرنا إنرجي»: يُمثل إتمام عملية استحواذ مصدر على تيرنا إنرجي اندماجاً كاملاً بين الشركتين. حيث يلتزم كلا الطرفين بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار مناسبة ومُنتجة محليًا بما يشكل دعامة قوية لتحقيق نمو مُتسارع. ومن خلال انضمامها إلى محفظة مصدر العالمية، فإن «تيرنا إنرجي» ستعزز مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة في اليونان والمنطقة ككل.

وبخصوص عملية الاستحواذ، فقد عينت «مصدر» شركة «روتشيلد آند كو» كمستشار مالي وحيد، وشركة «سيمونز آند سيمونز»، وبيرنيتساس للمحاماة كمستشارين قانونيين.