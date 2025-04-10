شراكة بين «الاقتصاد والسياحة بدبي» و«فنادق حياة»



دبي (الاتحاد)

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكّرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة فنادق حياة في دبي، تهدف إلى استعراض المقوّمات التي تتمتّع بها الإمارة وكذلك العروض التي تزيد من جاذبيتها أمام الزوّار الدوليين من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التسويقية المبتكرة، وتنظيم الفعاليات الحصرية، وتقديم تجارب مخصّصة للزوار. وتنسجم هذه الشراكة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح وجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وفتحي خوجلي، نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة فنادق حياة في دبي، فيما تؤكد الاتفاقية على التزام الطرفين بدعم قطاع السياحة بدبي، وترسيخ مكانة الإمارة على مستوى العالم، كما تتضمن المشاركة المتميزة لفنادق حياة في المبادرات المتنوعة، التي تطلقها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومنها استضافة الرحلات التعريفية، وكذلك الوفود المدعوة، إلى جانب إقامة فعاليات متميزة لاستقطاب الزوار الدوليين، وأيضاً دعم الحملات الترويجية بما فيها باقات الإقامة والمشاركة في المعارض والجولات الترويجية.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تأتي شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة فنادق حياة في دبي لتكثيف الجهود، التي نسعى من خلالها إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية فريدة، وتعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر وبدعم من شركائنا والجهات المعنية، بتطوير وتنويع العروض السياحية وتوفير تجارب استثنائية، تلبي تطلعات المسافرين، مع الحفاظ على تميّز الإمارة في الابتكار وتقديم أرقى الخدمات لضيوفها.

بدوره، قال فتحي خوجلي، نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة فنادق حياة في دبي: تشهد دبي نمواً كبيراً بصفتها مركزاً عالمياً للسياحة والضيافة، وهو ما لعب دوراً محورياً في نجاح مجموعة فنادق حياة في المنطقة، وقد افتتحنا أول فندق للمجموعة في دبي عام 1980، ومنذ ذلك الحين قمنا بالتوسع إلى 10 فنادق في جميع أنحاء المدينة، ويشكّل تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي محطةً بارزة في إطار التزامنا المستمر بدعم رؤية دبي للمستقبل.