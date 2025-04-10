«مطار الشارقة» يستعرض مشاريعه التوسعية في معرض المسافرين بمدريد



الشارقة (الاتحاد)

شاركت هيئة مطار الشارقة الدولي في معرض ومؤتمر محطة المسافرين 2025 بالعاصمة الإسبانية مدريد الذي عقد خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل الحالي بحضور العديد من صنّاع القرار في مجال إدارة وبناء المطارات بالإضافة إلى شركات الطيران والمؤسسات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على آخر الابتكارات في مجال تطوير محطات المسافرين.

وأكد علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي رئيس الوفد المشارك أن مشاركة الهيئة جاءت ضمن حرصها على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الطيران واستشراف الحلول المستقبلية لتطوير البنية التحتية والخدمات الذكية في المطار وتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات العالمية في مجال تشغيل وبناء وإدارة المطارات حيث يعد المعرض الدولي لمحطة المسافرين منصة رائدة لتعزيز الحوار العالمي حول مستقبل السفر بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وكفاءة العمليات التشغيلية ترسيخاً لمكانة مطار الشارقة كبوابة استراتيجية تربط الشارقة بالعالم.

ويشارك مطار الشارقة في المعرض من خلال جناحه الذي شهد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الاستراتيجية مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين بهدف مناقشة أبرز مجالات الإدارة الذكية والأجهزة التكنولوجية الحديثة للمطارات والاستدامة البيئية والتحول الرقمي وتعزيز تجربة المسافرين.

كما سلّط الضوء على مشاريعه التوسعية التي تنسجم مع خططه التطويرية لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنوياً بنهاية عام 2027 من خلال اعتماد أحدث التقنيات الذكية في العمليات التشغيلية بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية ومواكبة النمو المتسارع في أعداد المسافرين والزوار إلى إمارة الشارقة.