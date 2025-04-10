مساهمو «فيرتيغلوب» يوافقون على توزيع أرباح بقيمة 275 مليون دولار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «فيرتيغلوب»، منصة شركة «أدنوك» لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، عن انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 9 أبريل 2025، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 125 مليون دولار (5.5 فلس للسهم الواحد) عن النصف الثاني من عام 2024، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية 2024 إلى 275 مليون دولار (12.2 فلس للسهم الواحد).

ووافق المساهمون أيضًا على مقترح الشركة لإعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من أسهمها القائمة، رهناً بالظروف السوقية وموافقات الجهات التنظيمية، وذلك لتعزيز التزامها بتوفير عوائد جذابة ومستقرة للمساهمين.

وستقوم الشركة بتنفيذ عملية إعادة شراء الأسهم عبر معاملات السوق المفتوحة وفقًا لأنظمة سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع تحديد كمية الأسهم المشتراة وفقًا لأوضاع السوق وعوامل أخرى.

وأوضحت الشركة أن آخر يوم لاستحقاق التوزيعات (آخر يوم شراء للسهم للحصول على الحق في التوزيعات) هو 17 أبريل 2025، ليكون تاريخ تداول السهم من دون أحقية التوزيعات في 18 أبريل 2025، أما تاريخ التسجيل في 21 أبريل 2025، وصرف الأرباح على المساهمين خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة «فيرتيغلوب»: يمثل عام 2024 مرحلة مهمة لشركة فيرتيغلوب، حيث واصلت تعزيز أدائها والاندماج بشكل كامل في منظومة أدنوك، وقدمت الشركة عوائد قوية للمساهمين بصفتها رائدة عالمياً في مجال الأمونيا منخفضة الكربون، وتعكس عملية إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح البالغة 275 مليون دولار لهذا العام ثقتنا في قدرة فيرتيغلوب على تحقيق قيمة بشكل متواصل، مع تمهيد الطريق للنمو المستقبلي.

وأضاف: بالنظر إلى المراحل المقبلة، ومع تطلّعنا إلى الأمام ستقوم فيرتيغلوب بلعب بدور محوري في دعم استراتيجية النمو العالمية لأدنوك، وفتح آفاق جديدة، وتسريع مسيرتها لتصبح رائدة في توفير الحلول الصناعية المستدامة.

من جانبه، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيغلوب»: كان عام 2024 نقطة تحول في مسيرة الشركة، حيث عزز مكانتنا كشركة عالمية رائدة في مجال الحلول القائمة على النيتروجين والأمونيا منخفضة الكربون، وتتمتع «فيرتيغلوب» بمكانة مميزة تُمكّنها من تعزيز النمو والابتكار، وذلك من خلال إطار خطة عمل موجهة على تعزيز الاستدامة وتوسيع نطاق التقنيات الجديدة وتقديم المزيد من القيمة للمساهمين.

وأضاف: يؤكد مقترح إعادة شراء الأسهم على ثقتنا في مستقبلنا، والتزامنا بتقديم القيمة لمساهمينا وتعزيز العوائد وترسيخ قوة مركزنا المالي. بدعم «أدنوك» المستمر وبفضل فريقنا المتمرس والتزامنا الراسخ بالتميّز التشغيلي، فإننا على أتم الاستعداد لمواكبة ديناميكيات السوق واقتناص الفرص وقيادة عملية التحول في قطاعنا.

وقال الحوشي: في عام 2024، نجحت «فيرتيغلوب» في تنفيذ برنامجها السنوي لتعزيز كفاءة التكلفة بقيمة 50 مليون دولار، وذلك من خلال إدخال تحسينات على نموذج التشغيل الخاص بالشركة والقدرات اللوجستية وقاعدة التكلفة والكفاءة التشغيلية، وفي الوقت نفسه، نواصل تطوير خطة تحسين التصنيع، والتي تسير على الطريق الصحيح (تم تحقيق 75% من إجمالي الوفورات السنوية المستهدفة على أساس معدل التشغيل) لتحقيق نحو 100 مليون دولار من الأرباح السنوية الإضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2025، مقارنةً بمستويات عام 2023.

وأوضحت الشركة أن آخر يوم لاستحقاق التوزيعات هو 17 أبريل 2025، ليكون تاريخ تداول السهم من دون أحقية التوزيعات 18 أبريل، أما تاريخ التسجيل فهو 21 أبريل 2025، وصرف الأرباح على المساهمين خلال 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية.