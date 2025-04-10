«استثمر في الشارقة» تكشف عن فرص استثمارية متنوعة خلال «قمة AIM»



الشارقة (الاتحاد)

كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» عن فرص استثمارية متنوعة ومستدامة في عدد من القطاعات الحيوية التي تشهد نمواً ملحوظاً في الإمارة وفي مقدّمتها التكنولوجيا الزراعية والحلول الذكية للصناعات وتقنيات الصحة والتعليم الحديثة وذلك خلال مشاركته ضمن جناح إمارة الشارقة في قمة AIM للاستثمار 2025 التي عقدت في مركز «أدنيك» بأبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل بحضور أكثر من 20 ألف مشارك من 180 دولة تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي نحو نظام عالمي متوازن».

وسلط «استثمر في الشارقة» إلى جانب مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد» خلال مشاركته الضوء على مميزات الإمارة كوجهة آمنة للاستثمارات طويلة الأجل حيث تمكنت الشارقة من ترسيخ مكانتها بين أبرز البيئات الاقتصادية الجاذبة وحلت في المرتبة الخامسة عالمياً ضمن قائمة أسرع المدن نمواً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كما أصبحت محطة مفضلة للشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل تنوعها الاقتصادي واستقرارها المالي، وتكامل بنيتها التحتية والتشريعية.

وأكد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ«استثمر في الشارقة» أن مشاركة إمارة الشارقة في قمة AIM تأتي في سياق التعريف بالمستوى التنافسي المتقدم الذي وصلت إليه بيئة الاستثمار في الشارقة موضحاً أن الإمارة تعد نموذجاً عالمياً في التكامل بين القطاعات والتوازن في النمو وصعود القطاعات الحديثة التي تشكل اقتصاد المستقبل.

وقال المشرخ: التقينا خلال القمة برواد أعمال وممثلي قطاعات من مختلف بلدان العالم ولمسنا اليوم توجهاً أكثر من أي وقت مضى نحو بيئات الاستثمار والأسواق ذات التجربة التنموية العريقة وفي هذا السياق تعد إمارة الشارقة من بين أبرز الوجهات التي أظهرت استقراراً إيجابياً ونمواً متواصلاً في حجم اقتصادها وناتجها المحلي الذي بلغ نحو 25 مليار دولار في العام 2024 وحازت الإمارة على تصنيف +BBB من حيث استقرار وكفاءة أسواقها وسجل الاستثمار الأجنبي في قطاعاتها المختلفة ارتفاعاً بنسبة 44%.