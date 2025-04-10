«اتحاد الغرف» يوقّع اتفاقية لإطلاق مجلس أعمال إماراتي - إسباني



أبوظبي (الاتحاد)

وقّع اتحاد غرف الإمارات اتفاقية مع الغرفة الإسبانية للتجارة والصناعة والخدمات والملاحة لإنشاء مجلس أعمال مشترك إماراتي - إسباني.

وقّع الاتفاقية حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد الغرف، وخوسيه لويس بونيت، رئيس الغرفة الإسبانية، وذلك على هامش فعاليات قمة الاستثمار السنوي «AIM» التي اختتمت أعمالها أمس الأول في أبوظبي.

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف إن إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي - الإسباني، هو ترجمة لعمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات، مع إسبانيا، مشيراً إلى أن المجلس يأتي في إطار الاهتمام المشترك ببحث ومناقشة الفرص الاستثمارية وسُبل تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين البلدين الصديقين.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسبانيا وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، حقّقت الكثير من المخرجات الإيجابية، التي انعكست على التنمية والاستثمار وتطوير الخدمات، ومن ذلك قطاعات التشييد والبناء، والهندسة المدنية، والإنشاءات، والأنشطة المالية، والطاقة، وتحلية المياه.