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اتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» لتحديث 21 طائرة

اتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» لتحديث 21 طائرة
10 ابريل 2025 18:08


هامبورغ (الاتحاد)
وقعت شركة فلاي دبي وبوينغ على هامش معرض هامبورغ للتصميمات الداخلية للطائرات، اتفاقية لتحديث 21 طائرة من أسطول الناقلة من طراز 737 ماكس وتوفير مساحات أوسع للامتعة في الخزائن العلوية للطائرة.
وتتسع كل خزانة علوية لما يصل إلى ست حقائب من الحجم القياسي، أي أكثر بحقيبتين في كل خزانة مقارنةً بالحاوية الحالية.
وقال دان كاريسون نائب الرئيس الأول لعمليات الرحلات الجوية في فلاي دبي إنه منذ انطلاق عملياتنا في العام 2009، حرصنا دوماً على الاستثمار في ابتكار المنتجات وتحسين تجربة مسافرينا على متن طائراتنا، ومن خلال توفير حاويات التخزين الكبيرة من بوينغ على متن طائراتنا من طراز 737 ماكس، سيوفر ذلك لركابنا راحةً إضافيةً ومساحة تخزين أكبر تُضاهي تلك المتوفرة على متن الطائرات عريضة البدن.
من جهته قال دوغ باكوس، نائب الرئيس لشؤون المقصورة والتعديلات والصيانة في بوينغ إن المسافرين يدركون أهمية سعة خزائن الأمتعة والمساحة الإضافية التي يحتاجونها ويتوقعونها لحقائبهم المحمولة، وتأتي هذه الخطوة مع فلاي دبي لتوفير سعة أكبر للأمتعة داخل المقصورة ضمن أسطول الناقلة من طراز 737 ماكس.
وتشغل فلاي دبي أسطولاً يتألف من 88 طائرة من بوينغ 737 منها 59 طائرة من طراز 737 ماكس. ونمت شبكة فلاي دبي لتصل اليوم إلى أكثر من 130 وجهة في 55 دولة.

فلاي دبي
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