تعاون بين «ملتيبلاي» و«الوسائل السعودية» في تكنولوجيا الإعلان

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت مجموعة ملتيبلاي، مذكرة تفاهم مع مجموعة الوسائل السعودية (SMC)، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار المتبادل في تطوير منصات تكنولوجيا الإعلان المتقدمة، وذلك تماشياً مع الإستراتيجية الأشمل لمجموعة ملتيبلاي الهادفة إلى تعزيز أعمالها وتوسيعها في قطاع الإعلام.

تشمل الاتفاقية دراسة آفاق التعاون المشترك لتطوير منصات تكنولوجيا إعلانية متطورة، بما في ذلك تعزيز الابتكار والنمو في هذا المجال الحيوي، لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الرقمية المتطورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبحث الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتركز مذكرة التفاهم على تعزيز صناعة الإعلان وتنمية القطاع من خلال الاستثمار في الأبحاث والتطوير، بالإضافة إلى استكشاف فرص التوسع عبر الاستثمار في القطاعات المكملة والداعمة لمجال الإعلام والإعلان.

كما تضمنت المذكرة الاستثمار في تطوير منصات تكنولوجيا الإعلانات، بما يشمل تسويق المساحات الإعلانية عبر مختلف القطاعات باستخدام البيانات الضخمة والبرمجة الإعلانية. وتهدف المبادرة إلى توسيع نطاق الأعمال في قطاع الإعلانات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع استكشاف فرص التوسع في الأسواق العالمية التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: تعكس شراكتنا مع مجموعة الوسائل السعودية رؤيتنا التي تجمع بين التطور التكنولوجي، وتحليل البيانات، والبُعد الثقافي في فهم الجمهور، وأسّسنا علاقات راسخة مع فئات متنوعة من المستهلكين، ونعمل اليوم على توسيع نطاق هذه الخبرات إقليمياً عبر منصات إعلانية متقدّمة، ونطمح من خلال تعاوننا مع «مجموعة الوسائل السعودية» إلى تطوير نماذج مبتكرة لتحقيق العائد من الوسائط المتعددة، بالاعتماد على البيانات والتقنيات الحديثة، وبما يواكب أنماط الاستهلاك الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع التركيز المتزايد على التكنولوجيا والإعلان الرقمي الخارجي، تتطلع مجموعة ملتيبلاي عبر ذراعها «ملتيبلاي ميديا»، إلى ترسيخ مكانة الأخيرة الريادية في قطاع الإعلام والإعلان، وستمضي قدماً في إطار استراتيجية الاستثمار المستقبلية في استكشاف الفرص مع شركائها للتوسع خارج نطاق الإعلام التقليدي وابتكار منصات متقدمة قابلة للتطوير تعتمد على التكنولوجيا، بهدف تحقيق قيمة مستدامة وعوائد قوية على المدى الطويل.

من جانبه، قال محمد الخريجي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة الوسائل السعودية»: تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة واستراتيجية لتكامل الجهود وتعزيز تواجد SMC كمجموعة رائدة في صناعة تقنيات الإعلام والإعلان على مستوى العالم، وفي وقت تشهد فيه المنطقة استثمارات كبيرة وتطور نوعي وتغيرات إيجابية غير مسبوقة، وسنعمل، من خلال هذا التعاون مع ملتيبلاي، على تقديم حلول متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات والاستثمار في تطوير الحلول المتقدمة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الإعلانات وتحقيق قيمة مضافة لعملائنا وشركائنا واقتصاديات المنطقة، وبالتالي تستفيد منها جميع الأطراف في السوق.

