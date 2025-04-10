«أدنوك» تستضيف لقاء وزير الطاقة الأميركي مع قيادات قطاع الطاقة في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي كريس رايت، وزير الطاقة الأميركي، في مقر «أدنوك» الرئيس، مع عدد من المسؤولين في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمار بدولة الإمارات، لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، واستكشاف فرص بناء شراكات جديدة، وذلك خلال أول جولة رسمية له إلى الخارج منذ توليه مهامه.

ورحب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، بكل من الوزير الأميركي، ومارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة لدى الدولة، ثم انعقد لقاء بين الجانبين الإماراتي والأميركي، بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

وشهد اللقاء مشاركة عدد من قيادات قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والاستثمار في دولة الإمارات، بمن فيهم محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، وخالد سالمين، الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق والتجارة في «أدنوك» الرئيس التنفيذي للعمليات في «XRG»، وتوماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، ومنصور محمد آل حامد، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار، وماغزان كينيسباي، المدير العام بالإنابة لشركة «إيه آي كيو».

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة بمد وتعزيز جسور التواصل والتعاون الدولي، يسرنا الترحيب بمعالي كريس رايت في مقر «أدنوك»، وذلك بعد اللقاءات الناجحة التي أجراها وفد الإمارات برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، في العاصمة الأميركية واشنطن الشهر الماضي».

وأضاف: «تأتي هذه الزيارة في مرحلة تشهد فيها الأسواق العالمية تغيرات متسارعة، ونتشارك في دولة الإمارات مع الولايات المتحدة الرؤى والأفكار والتوجهات الداعمة لتعزيز الشراكة بين بلدينا الصديقين، ونتبنى نظرة متقاربة تهدف إلى ضمان إمدادات موثوقة من الطاقة، والاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي للمحافظة على مزايا التكلفة التنافسية، وبناء شراكات نوعية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وخلق فرص جديدة محفزة للنمو، وداعمة لقطاع الطاقة، وتساهم في تمكين الأفراد والمجتمعات».

وخلال الزيارة، استمع معالي كريس رايت إلى شرح حول «XRG»، شركة الاستثمارات الدولية النوعية في قطاع الطاقة التابعة لأدنوك، والتي تستكشف العديد من فرص الاستثمار الاستراتيجية في الولايات المتحدة.



دمج الذكاء الاصطناعي

بعد لقاء قيادات قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والاستثمار في الدولة، قام معالي كريس رايت بزيارة «مركز أدنوك للذكاء الاصطناعي»، حيث اطّلع على جهود الشركة لإدماج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب ومراحل أعمالها.

وضمن فعاليات الزيارة، استضاف كلٌ من معالي الدكتور سلطان الجابر ومعالي كريس رايت «مجلس شباب قيادات المستقبل في قطاع الطاقة»، الذي التقيا خلاله عدداً من الكوادر الإماراتية الشابة من المهندسين، والعلماء، والفنيين والمتخصصين في المجالات التقنية والتحليلية.

وشهد المجلس مشاركة عدد من الكوادر الإماراتية والأميركية الشابة من «أدنوك»، وشركة الإمارات للطاقة النووية، و«مصدر»، و«XRG»، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ووزارة الطاقة الأميركية، حيث تبادل المشاركون الرؤى والأفكار، وناقشوا سبل الاستفادة من هذه المرحلة المهمة التي تتزايد فيها نظرة العالم إلى قطاع الطاقة، باعتباره محركاً للتقدم والازدهار.