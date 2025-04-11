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اقتصاد

الدولار يهوى لأدنى مستوى في 10 سنوات أمام الفرنك السويسري

الدولار يهوى لأدنى مستوى في 10 سنوات أمام الفرنك السويسري
11 ابريل 2025 08:44

 انخفض الدولار اليوم الجمعة جراء تراجع الثقة في الاقتصاد الأميركي الذي دفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول الأميركية لصالح الملاذات الآمنة ومنها الفرنك السويسري والين واليورو بالإضافة إلى الذهب.

وسجل الذهب ذروة تاريخية جديدة، بينما وصل الفرنك إلى أعلى مستوى له في عشر سنوات.

وانخفض الدولار بنسبة 1.2 بالمئة إلى 0.81405 فرنك سويسري لأول مرة منذ يناير 2015، مواصلاً بذلك انخفاضه الذي بلغ قرابة أربعة بالمئة أمس الخميس.

وهبطت العملة الأميركية بنسبة 1.1 بالمئة إلى 142.88 ين، وهو أدنى مستوى لها منذ 30 سبتمبر.

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وارتفع اليورو بنحو 1.7 بالمئة إلى 1.13855 دولار، وذلك لأول مرة منذ فبراير 2022. كما زاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5 بالمئة أمام العملة الأميركية.

ونزل مؤشر الدولار بنحو 1.2 بالمئة، ليهبط إلى ما دون مستوى 100 للمرة الأولى منذ يوليو 2023.
وقفز الذهب 1.4 بالمئة إلى مستوى غير مسبوق عند 3219.23 دولار للأوقية.

المصدر: وكالات
الدولار
الفرنك السويسري
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