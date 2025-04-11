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اقتصاد

الذهب يسجل ذروة تاريخية جديدة

الذهب يسجل ذروة تاريخية جديدة
11 ابريل 2025 08:49

 ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الجمعة.

وبحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية واحداً بالمئة ليصل إلى 3205.53 دولار للأوقية. وبلغ السعر ذروته التاريخية عند 3217.43 دولار في وقت سابق من الجلسة، وحقق مكاسب تجاوزت خمسة بالمئة على مدار الأسبوع.

وزدات العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.5 بالمئة لتصل إلى 3226.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 31.28 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 ليصل إلى 938.35 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 مسجلاً 915.75 دولار.

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المصدر: وكالات
الذهب
أسعار الذهب
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