تراجع أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً (0.5 %) مسجلة 63.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:53 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً، أو ما يساوي 0.6 بالمئة، لتسجل 59.71 دولار.



واستقر كلا الخامين على انخفاض يزيد عن دولارين أمس الخميس.



ومن المتوقع أن يسجل برنت تراجعاً بنسبة أربعة بالمئة هذا الأسبوع، بعد انخفاضه بنسبة 11 بالمئة في الأسبوع السابق، في حين يتوقع أن ينزل الخام الأميركي 3.8 بالمئة، بعد انخفاضه بنسبة 11 بالمئة أيضاً في الأسبوع السابق.



