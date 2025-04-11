قمة AIM تختتم أعمالها بمبادرات رائدة حول مستقبل الاستثمار العالمي



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت قمة «AIM» للاستثمار 2025 دورتها الرابعة عشرة، بعد ثلاثة أيام حافلة بالنقاشات المتخصصة، والاجتماعات الوزارية، والمنتديات العالمية، والمعارض الابتكارية، وجلسات التواصل التي احتضنها مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

جمعت القمة نخبة من القادة وصناع القرار والمستثمرين لمناقشة أحدث تطورات المشهد الاستثماري العالمي، واستعراض التحديات الراهنة والمستقبلية، وتوحيد الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة تسهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً واستقراراً.

شهد الحدث الاستثماري العالمي الذي تم تنظيمه بدعم من وزارة الاقتصاد ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الاستثمار، تحت شعار «خريطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن» حضور 15.831 شخصية متميزة من 181 دولة، شمل 207 مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى منهم 9 رؤساء حكومات و74 وزيراً إلى جانب 1.385 متحدثاً في431 جلسة حوارية و11 ورشة عمل علاوة على 435 من ممثلي وسائل الإعلام.

ضم الحدث 588 عارضاً، وجرى تنظيم 13 اجتماعاً مستديراً و34 فعالية جانبية من منتديات محلية وإقليمية ودولية وتوقيع 47 مذكرة تفاهم «MoUs»، مما يعكس دور الحدث محفزاً للتعاون الاستراتيجي والشراكات الاستثمارية العالمية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ورئيس قمة «AIM» إن نجاح دورة هذا العام من قمة «AIM» للاستثمار يشكل محطة فارقة في مسيرة هذه المنصة العالمية في ظل ما شهدته من حضور غير مسبوق لرؤساء دول ووزراء وصنّاع قرار، إلى جانب مشاركة نوعية من كبرى المنظمات العالمية، ما يعكس المكانة المتزايدة التي تحتلها دولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي وصناعة الفرص الاستثمارية.

وأضاف: يأتي نجاح القمة هذا العام في وقت تسجل فيه دولة الإمارات إنجازات تاريخية في قطاع التجارة الخارجية وبلغ إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مستويات قياسية تعكس عمق الثقة العالمية بمنظومتنا الاقتصادية، وكفاءة السياسات التجارية التي ننتهجها.

من جانبه قال داوود الشيزاوي رئيس مؤسسة «AIM» العالمية إن نجاح قمة «AIM» للاستثمار 2025 يمثل تتويجاً لرؤية استراتيجية عملنا عليها طويلاً في مؤسسة«AIM» العالمية لتطوير منصة عالمية تجمع بين الفكر، والقرار، ورأس المال في مكان واحد.

وشهد اليوم الأخير جلسة نقاشية وزارية لاستشراف مستقبل الأسواق المفتوحة والتعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي المستدام، وتأثير الاتفاقيات التجارية الدولية في تشكيل اقتصاد عالمي أكثر شمولاً ومرونة جمعت عدداً من الوزراء وقادة وصناعة القرار في مجال التجارة الدولية وخبراء من مختلف القارات.

وتخلل اليوم الختامي الإعلان عن الفائزين في مسابقة الشركات الناشئة التي استهدفت استكشاف الحلول المبتكرة والفرص الاستثمارية وتعزيز الابتكار والإبداع، وشهدت مشاركات واسعة لعدد من المشاريع الناشئة المبتكرة من مختلف دول العالم، عبر فئتي التمويل الأولي، ومرحلة «السلسلة أ».

وتنافس المشاركون في عرض أفكارهم وابتكاراتهم أمام نخبة من المستثمرين البارزين وقادة الصناعة وصناع القرار العالميين.

وجرى أيضاً تكريم الفائزين في مسابقة العالم للذكاء الاصطناعي.