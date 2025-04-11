«إي آند» تطلق خدمة استمرارية الأعمال



أبوظبي (وام)

أطلقت مجموعة «إي آند» خدمة استمرارية الأعمال، والتي تُعد حلاً متكاملاً يساعد المؤسسات على تحديد التهديدات المحتملة وتطوير آليات استجابة فعّالة، مما يمكّنها من تعزيز جاهزيتها التشغيلية وكفاءتها المؤسسية.

وتسهم هذه الخدمة في حماية المؤسسات من خلال استعادة العمليات وضمان استمراريتها ضمن إطار زمني محدد مسبقاً، وتوفّر خدمة استمرارية الأعمال إطار عملٍ متكاملاً مصمماً لتلبية احتياجات المؤسسات في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الجهات الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص مما يضمن استمرار العمليات التشغيلية خلال الأزمات، فضلاً عن الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية وتقليل التكاليف وتعزيز الأداء العام.

وتتيح الخدمة للمؤسسات تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقة شركائها، والتركيز على تحقيق النمو والأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.

وجاء إطلاق الخدمة على هامش القمة العالمية لإدارة الأزمات والطوارئ 2025 التي نظمتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وقال عبدالله راشد السعدي، النائب الأول للرئيس لاستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في «إي آند»: من خلال شراكتنا مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، نقدم خدمة استمرارية الأعمال كحلٍ شاملٍ لتعزيز استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية، والذي يوفّر للمؤسسات في القطاعين العام والخاص نهجاً متكاملاً يضمن استمرارية العمليات باستخدام أدوات متقدمة تواكب المستقبل، وتمكّن المؤسسات من التكيّف والابتكار والازدهار.

يشار إلى أن إطلاق خدمة استمرارية الأعمال يأتي امتداداً للاستراتيجية الطموحة التي تتبعها «إي آند» لتزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات غير المتوقعة.

ومن خلال التركيز على تعزيز المرونة التشغيلية واستمرارية الأعمال، تواصل «إي آند» دورها شريكاً موثوقاً للمؤسسات الساعية لحماية عملياتها وتحقيق النمو المستدام.