الجمعة 11 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تنقل 5 ملايين مسافر خلال الربع الأول

.
11 ابريل 2025 19:21


أبوظبي (الاتحاد)
نقلت الاتحاد للطيران 5 ملايين مسافر خلال الربع الأول، وفقاً للنتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر مارس.
ونقلت «الاتحاد للطيران» 1.6 مليون مسافر خلال مارس بزيادة 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي وسجّلت متوسط عامل حمولة بلغ 87% في الربع الأول من العام، مقابل 86% في الفترة نفسها من 2024، مع تعزيز القدرة الاستيعابية، وزيادة حجم الأسطول بنسبة 10%.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إن حركة المسافرين شهدت المزيد من النمو القوي عبر استقبال نحو 20 مليون مسافر خلال 12 شهراً وذلك حتى نهاية مارس 2025.
وأضاف أن الشهر الماضي وحده شهد الإعلان عن تشغيل رحلات إلى وجهتين جديدتين إلى جانب زيادة عدد الرحلات إلى وجهات أخرى، ليصل عدد الوجهات التي من المقرر تسيير رحلات إليها خلال 2025 إلى 16 وجهة.

أخبار ذات صلة
الاتحاد للطيران تطلق رحلات جديدة إلى بيشاور في باكستان
الناقلات الوطنية بأبوظبي تحلق إلى 150 وجهة العام الجاري
الاتحاد للطيران
آخر الأخبار
انطلاقة قوية لمنافسات «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو في لندن
الرياضة
انطلاقة قوية لمنافسات «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو في لندن
اليوم 19:30
افتتاح مكتب تمثيلي لمنطقة عجمان الحرة في تركيا
اقتصاد
افتتاح مكتب تمثيلي لمنطقة عجمان الحرة في تركيا
اليوم 19:24
«مالية عجمان» تنظّم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة
اقتصاد
«مالية عجمان» تنظّم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة
اليوم 19:22
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
علوم الدار
حمدان بن زايد يستقبل وفداً من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
اليوم 19:21
بوستيكوجلو يقترب من معرفة «الجاسوس» داخل توتنهام!
الرياضة
بوستيكوجلو يقترب من معرفة «الجاسوس» داخل توتنهام!
اليوم 19:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©