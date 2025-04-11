«الاتحاد للطيران» تنقل 5 ملايين مسافر خلال الربع الأول



أبوظبي (الاتحاد)

نقلت الاتحاد للطيران 5 ملايين مسافر خلال الربع الأول، وفقاً للنتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر مارس.

ونقلت «الاتحاد للطيران» 1.6 مليون مسافر خلال مارس بزيادة 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي وسجّلت متوسط عامل حمولة بلغ 87% في الربع الأول من العام، مقابل 86% في الفترة نفسها من 2024، مع تعزيز القدرة الاستيعابية، وزيادة حجم الأسطول بنسبة 10%.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إن حركة المسافرين شهدت المزيد من النمو القوي عبر استقبال نحو 20 مليون مسافر خلال 12 شهراً وذلك حتى نهاية مارس 2025.

وأضاف أن الشهر الماضي وحده شهد الإعلان عن تشغيل رحلات إلى وجهتين جديدتين إلى جانب زيادة عدد الرحلات إلى وجهات أخرى، ليصل عدد الوجهات التي من المقرر تسيير رحلات إليها خلال 2025 إلى 16 وجهة.