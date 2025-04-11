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اقتصاد

«مالية عجمان» تنظّم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة

«مالية عجمان» تنظّم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة
11 ابريل 2025 19:22

 
عجمان (الاتحاد)
نظّمت دائرة المالية في عجمان بمقرها ورشة عمل توعوية متخصّصة في «الفواتير الضريبية - الإشعارات الدائنة والفوترة الإلكترونية» المتعلّقة بضريبة القيمة المضافة، بمشاركة موظفي الجهات الحكومية المعنيين بالشؤون الضريبية، وذلك في إطار التزام الدائرة الراسخ بدعم رأس المال البشري الحكومي في الإمارة بالمعارف المالية، التي تمكّنهم من خلق قيمة مضافة في المنظومة الاقتصادية الوطنية،
وهدفت الورشة إلى تعزيز معارف ومهارات الموظفين، حول أحدث التشريعات والمتطلبات المتعلقة بإصدار الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة والفوترة الإلكترونية، وضمان التطبيق الأمثل لها وفقاً للإجراءات المنظّمة لضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.
وأكد مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الدائرة الرامية إلى رفع مستوى الجاهزية والمعرفة الضريبية في مختلف الجهات الحكومية، تعزيزاً لجهود الإمارة في ترسيخ بيئة عمل حكومية متكاملة وفعّالة تتماشى مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات.
وقال: نحرص في دائرة المالية على تعزيز الوعي الضريبي لدى موظفي الجهات الحكومية، باعتبارهم شركاء في تحقيق الامتثال الفعّال للتشريعات الضريبية المعتمدة في الدولة، ومن خلال هذه الورشة، نسعى إلى تمكين الكوادر الحكومية من الإلمام بأحدث المستجدات والتطبيقات العملية في مجال الفوترة الضريبية، ما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتطوير بيئة عمل داعمة للنمو الاقتصادي المستدام في إمارة عجمان بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة فيها.
 

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