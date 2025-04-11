الجمعة 11 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«جمارك أبوظبي» تنال المركز الأول في جائزة الابتكار الجمركي العالمية

«جمارك أبوظبي» تنال المركز الأول في جائزة الابتكار الجمركي العالمية
11 ابريل 2025 21:25


أبوظبي (الاتحاد)
توجت «جمارك أبوظبي» بالمركز الأول في جائزة الابتكار الجمركي العالمية لعام 2024 عن مسار استخدام الابتكارات في الجمارك اليوم والتي تمنحها الشبكة الأوروبية لممارسي الجمارك (PEN-CP)، وذلك عن مشروع مركز البيانات والتقارير المستقبلية المتقدمة «ظفرة» لحوكمة وإدارة البيانات المدعوم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي.
تَمنح الشبكة الأوروبية لممارسي الجمارك (PEN-CP)، جوائزها التي أُطلقت لأول مرة في عام 2019، للابتكارات الرائدة التي تُعالج التحديات الجمركية المعاصرة تحت شعار «الارتقاء بالجمارك من خلال الابتكار والتقنيات الناشئة». 
يأتي تتويج جمارك أبوظبي تجسيداً لدورها الفعال الذي يتماشى مع استراتيجيتها الطموحة نحو ترسيخ ريادتها العالمية لتعزيز استدامة الأنظمة الجمركية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بالاعتماد على الأنظمة الرقمية وتسخير التكنولوجيا المتطورة والتقنيات المبتكرة وأدوات الذكاء الاصطناعي وفق أفضل الممارسات العالمية. 
جاء مشروع مركز البيانات والتقارير المستقبلية المتقدمة «ظفرة» في إطار الجهود المتواصلة نحو تعزيز كفاءة عمليات التخليص الجمركي وتوسيع نطاق منظومة الجمارك الخفية يضمن الكفاءة التشغيلية عبر إدارة وحوكمة البيانات ومعالجتها وتحليلها وتقديم تنبؤات فعالة لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومؤتمتة وفق أعلى معايير الجودة والخصوصية والموثوقية بما يساهم في رفع جودة أداء العمليات الجمركية ويدعم تسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد والتوريد. 

أخبار ذات صلة
التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تحقق نمواً خلال 2024
جمارك أبوظبي
آخر الأخبار
رافينيا يقترب من «القياسية التاريخية» في «أبطال أوروبا»
الرياضة
رافينيا يقترب من «القياسية التاريخية» في «أبطال أوروبا»
اليوم 22:21
امراة تتلقى لقاح الحصبة في ولاية يوتا الأميركية
الأخبار العالمية
الحصبة تنتشر في 25 ولاية أميركية
اليوم 22:19
دبا يقتنص «الوصافة» في «دوري الأولى»
الرياضة
دبا يقتنص «الوصافة» في «دوري الأولى»
اليوم 22:17
فريق طلابي إماراتي يتألق في نهائيات «Tech4Good 2024» بالصين
الترفيه
فريق طلابي إماراتي يتألق في نهائيات «Tech4Good 2024» بالصين
اليوم 22:07
أكثر من 52 فعالية تجمع مبدعي الإمارات والمغرب في «الرباط الدولي للكتاب»
التعليم والمعرفة
أكثر من 52 فعالية تجمع مبدعي الإمارات والمغرب في «الرباط الدولي للكتاب»
اليوم 21:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©