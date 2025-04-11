«جمارك أبوظبي» تنال المركز الأول في جائزة الابتكار الجمركي العالمية



أبوظبي (الاتحاد)

توجت «جمارك أبوظبي» بالمركز الأول في جائزة الابتكار الجمركي العالمية لعام 2024 عن مسار استخدام الابتكارات في الجمارك اليوم والتي تمنحها الشبكة الأوروبية لممارسي الجمارك (PEN-CP)، وذلك عن مشروع مركز البيانات والتقارير المستقبلية المتقدمة «ظفرة» لحوكمة وإدارة البيانات المدعوم بخوارزميات الذكاء الاصطناعي.

تَمنح الشبكة الأوروبية لممارسي الجمارك (PEN-CP)، جوائزها التي أُطلقت لأول مرة في عام 2019، للابتكارات الرائدة التي تُعالج التحديات الجمركية المعاصرة تحت شعار «الارتقاء بالجمارك من خلال الابتكار والتقنيات الناشئة».

يأتي تتويج جمارك أبوظبي تجسيداً لدورها الفعال الذي يتماشى مع استراتيجيتها الطموحة نحو ترسيخ ريادتها العالمية لتعزيز استدامة الأنظمة الجمركية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بالاعتماد على الأنظمة الرقمية وتسخير التكنولوجيا المتطورة والتقنيات المبتكرة وأدوات الذكاء الاصطناعي وفق أفضل الممارسات العالمية.

جاء مشروع مركز البيانات والتقارير المستقبلية المتقدمة «ظفرة» في إطار الجهود المتواصلة نحو تعزيز كفاءة عمليات التخليص الجمركي وتوسيع نطاق منظومة الجمارك الخفية يضمن الكفاءة التشغيلية عبر إدارة وحوكمة البيانات ومعالجتها وتحليلها وتقديم تنبؤات فعالة لاتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة ومؤتمتة وفق أعلى معايير الجودة والخصوصية والموثوقية بما يساهم في رفع جودة أداء العمليات الجمركية ويدعم تسهيل حركة التجارة وسلاسل الإمداد والتوريد.