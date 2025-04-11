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اقتصاد

70 مليار درهم تداولات الأجانب في «سوق أبوظبي» خلال الربع الأول

سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
12 ابريل 2025 01:33

أبوظبي (وام)

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سجّل سوق أبوظبي للأوراق المالية أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في مؤشرات السيولة والنشاط الاستثماري، لاسيما من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسساتيين.
وزادت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب «بيعاً وشراءً» وفق بيانات السوق، بنسبة تقارب %62.2، إلى نحو 69.79 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ43.03 مليار درهم خلال الربع الأول 2024.
وحقق صافي الاستثمار الأجنبي نمواً لافتاً بنسبة %151، حيث قفز من نحو 3.4 مليار درهم إلى أكثر من 8.5 مليار درهم، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في السوق الإماراتي. وارتفعت نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب في قيمة التداول خلال الربع الأول من عام 2025 إلى %42 مقارنةً بـ%31 في الفترة نفسها من عام 2024 بزيادة قدرها 11 نقطة مئوية.
وأظهرت بيانات السوق ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية بنسبة تقارب %3.2، إلى أكثر من 2.93 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من 2025، من نحو 2.84 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2024.
وشهدت صناديق المؤشرات المتداولة «ETFs» قفزة نوعية، بارتفاع قيمتها السوقية بنسبة %109 إلى نحو 1.64 مليار درهم مقارنة بـ784.4 مليون درهم، مما يعكس تنامي الإقبال على هذا النوع من الأدوات الاستثمارية في السوق.أما على صعيد السيولة، فقد ارتفعت قيمة التداول بنسبة تقارب %21 إلى نحو 83.3 مليار درهم خلال الربع الأول 2025 مقارنة بـ68.95 مليار درهم في الربع من 2024، في حين صعد حجم التداول بنسبة %39، إلى أكثر من 22.45 مليار سهم مقارنة ب16.11 مليار سهم كما نما عدد الصفقات المنفذة بنسبة تقارب %41، ليصل إلى 1.35 مليون صفقة مقارنةً ب961.8 ألف صفقة، خلال فترة المقارنة ذاتها.
وبالنسبة للمستثمرين المؤسساتيين، فقد ارتفعت قيمة تداولاتهم «بيعاً وشراءً» %22 إلى أكثر من 134.9 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 110.6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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