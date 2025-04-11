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300 عارض يشاركون في «IPS» العقاري بدبي

300 عارض يشاركون في «IPS» العقاري بدبي
12 ابريل 2025 01:33

دبي (الاتحاد)

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تنطلق فعاليات الدورة الحادية والعشرين من معرض (IPS) 2025 «المنصة العالمية الرائدة في مجال العقارات»، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 300 عارض، لاستعراض أحدث المشاريع العقارية أمام جمهور عالمي من المستثمرين ومشتري المنازل والمهنيين وقادة صناعة العقارات.
من المتوقع أن يستقطب معرض (IPS) 2025 «أكثر من 16 ألف زائر، كما يوفّر على مدار 3 أيام فرصة فريدة للعارضين من جميع أنحاء العالم، ودول مجلس التعاون الخليجي، لعرض مشروعاتهم، والتواصل مع قادة الصناعة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية عقد الشراكات على نطاق عالمي.
وتضم قائمة العارضين مشاركين إلى جانب دولة الإمارات من الولايات المتحدة، وإندونيسيا، والمكسيك، وبولندا، واليونان، والصين، وإسبانيا، وجورجيا، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وعُمان.
وقال داوود الشيزاوي رئيس معرض IPS: يوفّر القطاع العقاري في إمارة دبي باقة متنوعة من الخيارات الاستثمارية، التي تلبي تطلعات المستثمرين الباحثين عن فرص ذات عوائد مجزية وأداء مستدام على المدى الطويل، وتبرز العقارات كإحدى أبرز فئات الأصول البديلة، لما تتمتع به من قدرة فريدة على التوازن بين العوائد الثابتة والمخاطر المدروسة، ونحرص في معرض (آي بي إس) على تقديم منصة شاملة تجمع المستثمرين وأصحاب المصلحة في القطاع العقاري تحت سقف واحد، ونهدف من خلالها إلى تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات العالمية، واستكشاف التقنيات المبتكرة، واستعراض فرص الاستثمار الواعدة، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الحوافز المتاحة في مختلف الأسواق العقارية حول العالم.

مجال العقارات
دبي
العقارات
الإمارات
المشاريع العقارية
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