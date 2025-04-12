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اقتصاد

نمو إنتاج ومبيعات السيارات الكهربائية في الصين

نمو إنتاج ومبيعات السيارات الكهربائية في الصين
13 ابريل 2025 00:50

بكين (وام)

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أظهرت بيانات صناعية صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن السيارات العاملة بالطاقة الكهربائية في الصين شهدت نمواً قوياً في الإنتاج والمبيعات خلال الربع الأول من العام الجاري.
وارتفع إنتاج السيارات العاملة بالطاقة الجديدة بنسبة 50.4% على أساس سنوي ليصل إلى 3.18 مليون وحدة في الأشهر الثلاثة الأولى، وفقاً للجمعية.
وارتفعت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، خلال المدّة المذكورة، بنسبة 47.1% على أساس سنوي لتصل إلى 3.08 مليون وحدة، وهو ما يمثل 41.2% من إجمالي مبيعات السيارات خلال الفترة نفسها، وفقاً للبيانات.

السيارات الكهربائية
الصين
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