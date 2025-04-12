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اقتصاد

دبي تستضيف معرض «ويتيكس» سبتمبر المقبل

سعيد الطاير
13 ابريل 2025 00:50

دبي (الاتحاد)

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بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، خلال الفترة من 30 سبتمبر ولغاية 2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي. ويعد «ويتيكس» حدثاً رئيسياً في جدول فعاليات الاستدامة العالمية، وأكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والتنمية الخضراء والاستدامة والقطاعات ذات الصلة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم.
وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة مكّن المعرض، بعد أكثر من ربع قرن على انطلاقه، من أن يصبح فعالية عالمية رائدة لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة ومسار الحياد الكربوني. ويعزز المعرض المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تبني تقنيات الطاقة المتجددة لمواكبة الطلب المتزايد، وتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، بما يرسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. ويجسد «ويتيكس» منصة حيوية سنوية تجمع تحت مظلتها آلاف الشركات المحلية والعالمية من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب ممثلي الحكومات وصنّاع السياسات والخبراء والباحثين والمتخصصين، لتعزيز تبادل المعرفة واستعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية في المجالات الحيوية التي تسهم في صنع مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً وأماناً للجميع.
وفي العام الماضي، استقطب معرض «ويتيكس» 50.598 زائراً، وشهد مشاركة أكثر من 2.800 شركة من 65 دولة. وتضمن المعرض 21 جناحاً دولياً من مختلف أرجاء العالم. واستعرضت الشركات أحدث تقنياتها في مجالات الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والمتجددة والتحول الرقمي والأمن السيبراني وأمن أنظمة المعلومات والشبكات والمدن الذكية.

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