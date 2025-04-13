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حنان غاني: الإمارات مكان مثالي للدراسة

حنان غاني: الإمارات مكان مثالي للدراسة
14 ابريل 2025 01:01

الإمارات مكان مثالي للدراسة، حيث تحرص على استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي ودمجه بكل القطاعات. كما أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي توفر بيئة داعمة للبحث العلمي لا نظير لها. والحياة التي نعيشها هنا لا تتوفر لمعظم الطلاب، وهذا ما يدفع الكثير منا للبقاء بعد التخرج. لهذا فإن هدفي هو أن أصبح عضواً في الهيئة التدريسية البحثية بالجامعة. لدي ارتباط عميق بهذا المكان، وإذا حالفني الحظ، سأكون سعيداً بالانضمام لمسيرة الجامعة في المستقبل».
حنان غاني باحث هندي يعمل الآن بالجامعة على مشروع رائد للأرصاد الجوية بعد حصوله على الماجستيرفي تعلّم الآلة عام 2024.

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