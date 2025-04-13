«ياس» تتصدر اهتمامات مستثمري العقارات في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

تصدرت جزيرة ياس قائمة اهتمامات مستثمري العقارات الفاخرة في أبوظبي خلال العام الحالي، وسط إقبال ملحوظ على شراء الشقق والفلل السكنية بالجزيرة.

وأظهرت منصة «داري»، التابعة لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، تسجيل تداولات عقارية في جزيرة ياس بقيمة 14.17 مليار درهم خلال العام الماضي، وذلك عبر تداول 4852 عقاراً، لتتصدر بذلك قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقار بأبوظبي من حيث العدد، وتشكل أكثر من 20% من إجمالي عدد المعاملات العقارية التي تم تسجيلها بالمنصة خلال 2024.

وأكد مسؤولون وخبراء عقاريون لـ«الاتحاد»، أن توفر وحدات سكنية متنوعة بالجزيرة وبأسعار تنافسية عزز من جاذبية «ياس» للمشترين، لاسيما من الراغبين في شراء وحدات صغيرة وبأسعار مناسبة لشرائح واسعة من المستثمرين، موضحين أن جزيرة السعديات تجذب شرائح من كبار المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات الفاخرة الكبيرة.

وبحسب منصة «داري»، جاءت جزيرة الريم في المرتبة الثانية من حيث أكثر المناطق تداولاً للعقارات بأبوظبي من حيث العدد، حيث تم تداول 4672 عقاراً بقيمة 9.39 مليار درهم، فيما تصدرت جزيرة السعديات قائمة أكثر المناطق تداولاً للعقارات من حيث القيمة، بإجمالي 15.54 مليار درهم، عبر تداول 2693 عقاراً.

وبحسب تقرير «دوبيزل» عن شراء عقارات أبوظبي لعام 2024، جاءت جزيرة ياس في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق والفلل الفاخرة في أبوظبي.

ارتفاع الأسعار

بحسب مؤشرات منصة «داري»، ارتفع سعر بيع الأستوديو بجزيرة ياس من متوسط 749 ألف درهم خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلى 752 ألف درهم في الربع الرابع من العام ذاته، والشقة ذات الغرفة الواحدة من 1.25 إلى 1.34 مليون درهم، والغرفتين من 2.07 إلى 2.1 مليون درهم، والثلاث غرف من متوسط 1.9 إلى 2.1 مليون.

وارتفع متوسط سعر بيع الفلل ذات الغرفتين بجزيرة ياس من 2.63 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلى 2.68 مليون درهم في الربع الرابع من العام ذاته، والثلاث غرف من 3.4 إلى 3.8 مليون درهم، والأربع غرف من 2.8 إلى 3.95 مليون درهم، والخمس غرف من 5.06 إلى 5.22 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأسعار الإيجار، ارتفعت قيمة إيجار الشقة المؤلفة من غرفة واحدة بجزيرة ياس من متوسط 65 ألف درهم سنوياً خلال الربع الثالث من العام الماضي، إلى 70 ألفاً خلال الربع الرابع من ذات العام، والشقة ذات الغرفتين من 94 إلى 100 ألف درهم سنوياً، والثلاث غرف من 131 إلى 135 ألفاً، فيما انخفضت قيمة إيجار الفلل ذات الغرفتين من متوسط 205 إلى 200 ألف درهم سنوياً، والأربع غرف من 283 إلى 270 ألفاً، والخمس غرف من 288 إلى 220 ألف درهم سنوياً، فيما ارتفعت قيمة إيجار الفلل ذات الثلاث غرف من 238 إلى 246 ألف درهم سنوياً.

وحدات جديدة

أوضح أحمد صلاح ربيع، مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، أن توالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة يعزز من فرص توافر وحدات سكنية متنوعة تناسب شرائح كبير من المستثمرين.

وأظهرت منصة «داري» تسجيل 7 مشاريع بجزيرة ياس توفر نحو 1800 شقة وفيلا سكنية، وذلك منذ بداية العام الماضي حتى شهر مارس الماضي، تشمل مشاريع «ياس ريفا»، و«سما بارك» و«ذا باي ريزيدنس 2» وفيستا ديل مار» لمؤسسة عبدالواحد فقيه للاستثمار العقاري، و«أيكون» لشركة لادفانسد بروبرتيز ليمتد، و«باب القصر ريزيدنس 25»، و«سلينا بي».

وأشار صلاح إلى وجود طلب قوي على شراء العقارات بأبوظبي بوجه عام خلال هذه الفترة بمختلف مناطق التملك الحر في أبوظبي، لاسيما بجزر ياس والسعديات والريم.

طلب مرتفع

أكدت عيدا محمود، صاحبة شركة أريكا لإدارة العقار، أن جزيرة ياس تستحوذ على الحصة الأكبر من مبيعات العقارات بأبوظبي خلال الفترة الحالية، موضحة أن أي مشروع يتم طرحه بجزيرة ياس خلال الفترة الحالية يشهد طلباً مرتفعاً من المستثمرين الراغبين في شراء الشقق والفلل بالجزيرة.

وأوضحت، أن جزيرة السعديات تشهد طلباً مرتفعاً، ولكن من شرائح محددة من المشترين، في ظل ارتفاع أسعار الشقق والفلل بالجزيرة، بينما تسهم الأسعار التنافسية في جزيرة ياس في استقطاب شرائح متنوعة من المستثمرين، وهو ما يظهر في تصدر جزيرة ياس قائمة المبيعات العقارية بأبوظبي من حيث عدد الوحدات، بينما تتصدر جزيرة السعديات من حيث القيمة، في ظل توافر وحدات سكنية فاخرة بأسعار أعلى مقارنة بـ «ياس»، لاسيما فيما يتعلق بالفلل.

وفيما يتعلق بالأسعار، أشارت عيدا إلى وجود زيادة مستثمرة في أسعار العقارات بجزيرة ياس، سواء فيما يتعلق بالبيع أو الإيجار، موضحة أن أغلب الملاك يلتزمون بزيادة الإيجارات سنوياً وفق النسبة المحددة بـ %5.

وبحسب تقرير «دوبيزل» عن شراء عقارات أبوظبي لعام 2024، جاءت جزيرة ياس في المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الشقق الفاخرة في أبوظبي، كما شهدت أسعار الشقق بالجزيرة ارتفاعاً بنسبة %13.7 مقارنة بعام 2023.

كما حلت جزيرة ياس في المرتبة الأولى أيضاً ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل الفاخرة في أبوظبي خلال عام 2024.

تصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الفلل الفاخرة في أبوظبي خلال عام 2024.

كما جاءت «ياس» في المرتبة الثالثة ضمن قائمة المناطق الأكثر طلباً لاستئجار الشقق الفاخرة في أبوظبي، بحسب التقرير.