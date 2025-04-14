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اقتصاد

الاتحاد للطيران تستقبل أحدث طائراتها من طراز "A350"

الاتحاد للطيران تستقبل أحدث طائراتها من طراز "A350"
14 ابريل 2025 12:57

رحبت الاتحاد للطيران، بطائرتها السادسة من طراز"A350" لتنضم إلى أسطولها، حيث وصلت الطائرة في نهاية الأسبوع الماضي بعد رحلة تسليم ناجحة من تولوز في فرنسا.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم عن الناقلة، فطائرة "A350" تشتهر باستدامة أدائها، وهي تُعد من أكثر الطائرات عريضة البدن كفاءةً، حيث تُقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25% وبصمة الضوضاء بنسبة 50% مقارنةً بالطائرات من الجيل السابق.

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وتتمتع طائرة "A350-1000" بطابع متعدد الاستخدامات ضمن أسطول الاتحاد للطيران، وستبدأ الاتحاد هذا الصيف بتشغيل واحدة من هذه الطائرات إلى أتلانتا، أحدث وجهاتها وسادسها في أميركا الشمالية، وواحدة من 16 وجهة جديدة تُطلقها الشركة هذا العام.

المصدر: وام
الطائرات
الاتحاد للطيران
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