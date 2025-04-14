الإمارات تشارك في الاجتماع الثالث للجنة وكلاء الاستثمار بمجلس التعاون الخليجي

شاركت وزارة الاستثمار، ممثلةً بسعادة محمد عبدالرحمن الهاوي - وكيل الوزارة، في الاجتماع الثالث للجنة وكلاء الاستثمار بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته دولة الكويت أمس بمشاركة وكلاء وزارات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي.

وناقش الاجتماع سبل مواءمة الاستراتيجيات الاستثمارية لدول المجلس، وتعزيز جاذبية المنطقة لدى مجتمع الاستثمار العالمي وتعريفه بفرصها الاستثمارية المتنامية والطموحات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يخص تعزيز اتساق وتواءم الأطر التنظيمية والتشريعية للاستثمار، من أجل ترسيخ مكانة المنطقة كوجهة استثمارية رائدة تنافس أهم مراكز الاستثمار العالمية.

وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار: "تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز أواصر التعاون مع بقية دول منطقة مجلس التعاون الخليجي لتشجيع الاستثمار المشترك وتوسيع آفاقه، ودفع عجلة النمو المستدام، وحفز تنافسية المنطقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار. ومع استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في توسيع قدرتها الجماعية على جذب الاستثمارات الدولية، فإن تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يُعد عنصرًا أساسيًا في بناء منظومة استثمارية مرنة وقادرة على مواكبة المستقبل في المنطقة".