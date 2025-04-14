



دبي (الاتحاد) أعلنت منصة التداول Capital.com، المنضمة لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عن إتاحة وصول عملائها إلى أسواق الأسهم الرئيسية في دولة الإمارات، لتصبح بذلك إحدى أول منصات التداول كبرى التي توفر هذه الميزة. وفي تطور يجسّد الاهتمام المتنامي باقتصاد المنطقة، توفر منصة Capital.com تغطية كاملة لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، اللذين يضمان أبرز الشركات المدرجة في المنطقة. ونتيجة لذلك، سيتمكن عملاء المنصة من تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي. قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «يترجم هذا الإعلان أهداف مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تسعى إلى استقطاب الشركات الطموحة والمتطورة تقنياً إلى دولة الإمارات لتسريع تطوير القطاعات الرئيسية. ويشكّل التوسع المستمر لشركة Capital.com أحدث دليل على نجاح استراتيجيتنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تضيف حلولاً رائدة للسوق إلى مجال التكنولوجيا المالية، وتفتح نافذة للمستثمرين العالميين على السوق الإماراتية، ما يدعم أهدافنا الطموحة للنمو. تستند رؤيتنا الاقتصادية إلى الانفتاح على العالم، ونتطلع إلى مساهمة المستثمرين ومشاركتهم في قصة نجاحنا المستمرة». ويمثل ذلك الإعلان منجزاً مهماً ضمن سياق التزام Capital.com بترسيخ حضورها في دولة الإمارات، حيث حصلت على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع في أبريل عام 2024. وقد أسست الشركة، التي تجاوزت أحجام تداولاتها 1.7 تريليون دولار عام 2024، مقرها الإقليمي في دبي مؤخراً بدعم من برنامج الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التابع لوزارة الاقتصاد، وتستثمر حالياً في خدمة العملاء باللغات العربية والهندية والإنجليزية، كما تقدم الشركة مجموعة من أدوات التثقيف حول التداول، ومبادرات مصممة خصيصاً للتفاعل مع العملاء لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مدروسة بناء على معرفة عميقة.

ثاني الزيودي: «كابيتال دوت كوم» تترجم أهداف مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ومن جهته، قال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لشركة Capital.com في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «شهدت أسواق الأسهم في دولة الإمارات نمواً قوياً وثابتاً، وقدمت خلال العامين الماضيين ثاني أكبر عدد من الاكتتابات العامة حول العالم. واستقطب ذلك اهتماماً متزايداً من المستثمرين حول العالم الذين يتطلعون إلى تنويع محافظهم والمشاركة في النجاح الاقتصادي المذهل الذي تحققه دولة الإمارات. بالنسبة لنا، برزت ضرورة إتاحة الوصول المباشر إلى تلك الفرص، ويسرنا تمكين عملائنا من تداول العقود مقابل الفروقات على الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بصورة فورية وسلسة وآمنة. وبصفتنا شركة وساطة، يعزز ذلك مكانتنا كبوابة يمكنهم عبرها التداول في مجموعة واسعة من الأسواق وفئات الأصول، بما يشمل الأسهم المحلية والعملات المشفرة والسلع، إلى جانب الأسهم العالمية والمؤشرات الرائدة».