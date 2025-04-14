«بلتون» تكمل ثاني زيادة رأسمال بقيمة 205 ملايين دولار



القاهرة (الاتحاد) أعلنت شركة بلتون القابضة عن إتمام ثاني زيادة لرأسمالها بنجاح، حيث حصدت أكثر من 10.5 مليار جنيه مصري (205 ملايين دولار) بنسبة تغطية استثنائية بلغت حوالي 98%. وقالت الشركة في بيان لها إن الزيادة تعكس ثقة المستثمرين والسوق في قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق النمو، وتعزيز مكانتها في السوق، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من الاكتتاب الذي قام بنك أبوظبي الأول مصر خلاله بدور البنك المتلقي للاكتتاب، جاءت من قبل استثمارات أجنبية، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في بلتون واستراتيجيتها لتحقيق النمو المستدام.وقالت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: «تعكس الزيادة الثانية في رأس المال الثقة الكبيرة التي نتمتع بها من مساهمينا ومن السوق، وتؤكد قوة أداء الشركة ونموها السريع. نعتمد على استراتيجية قائمة على علوم تحليل البيانات، بقيادة فريق عمل متميز، مما يعزّز خطة النمو عبر جميع منصات الشركة، مع التركيز على التوسع الاستراتيجي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي». وسيتم توجيه حصيلة هذه الزيادة في رأس المال عبر جميع منصات الشركة لدعم استراتيجية النمو من خلال التوسع في الأسواق ذات النمو السريع، وتعزيز قدراتها على التوسع في الأنظمة الرقمية، وتوسيع محفظة المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى جذب أفضل الكفاءات لتعزيز التميز التشغيلي ودفع عجلة الابتكار. وحققت بلتون في عام 2024 نتائج مالية استثنائية تعكس نجاح مرحلة النمو، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية المجمعة إلى نحو 7.2 مليار جنيه، محققة نموًا يقارب 4 أضعاف مقارنة بالعام السابق، في حين قفز صافي الأرباح إلى أكثر من 1.7 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 4.6 ضعف على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالأداء القوي عبر جميع منصات الشركة، وفي مقدمتها منصة الأنشطة المالية غير المصرفية التي حققت إيرادات تجاوزت 5.8 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 6 أضعاف على أساس سنوي، ومنصة بنك الاستثمار التي سجلت نمواً ملحوظاً بإيرادات بلغت حوالي 1.3 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 2.4 ضعف على أساس سنوي.