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اقتصاد

92.3 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 2024

92.3 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 2024
14 ابريل 2025 15:58


دبي (الاتحاد)
حافظ مطار دبي الدولي على صدارته كأكبر مطار في العالم من حيث حركة السفر الدولي خلال عام 2024، وذلك وفقاً لتقرير صادر اليوم عن مجلس المطارات العالمي «ACI World».
وحلّ مطار دبي الدولي في المرتبة الثانية في التصنيف العام لأكثر المطارات ازدحاماً في العالم «حركة المسافرين الدولية والمحلية»، بعد مطار أتلانتا الأميركي، فيما جاء مطار دالاس فورت وورث في المرتبة الثالثة.
وسجل مطار دبي خلال العام 2024 بإجمالي 92.3 مليون مسافر وبنمو 6.1%.
وأشار التقرير إلى أن حركة الركاب العالمية في 2024 قاربت 9.5 مليار مسافر، بزيادة 9% عن عام 2023، وبارتفاع 3.8% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة في عام 2019، كما أن المطارات العشرة الأكثر ازدحاماً، والتي تمثل 9% من إجمالي حركة الركاب، سجلت نمواً بنسبة 8.8% مقارنة بالعام السابق 2023.
من جانب آخر، سجل الشحن الجوي نمواً عالمياً بنسبة 8.4%، ليصل إلى أكثر من 124 مليون طن متري في عام 2024.
وقال المدير العام لمجلس المطارات العالمي جاستن إرباتشي: تُظهر المطارات الأكثر ازدحاماً في العالم مرونتها المذهلة وسط تحديات جيوسياسية واقتصادية عالمية.

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