«تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي» تغرم «هايفن»

أبوظبي (وام)

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي ADGM اتخاذ إجراءات تنفيذية عقب تحقيق حول انتهاكات تنظيمية جسيمة وسوء سلوك يتعلق بمجموعة شركات «هايفن»، التي تعمل تحت اسم «هايفن» ورئيسها التنفيذي السابق كريستوفر فلينوس وكيانات ذات صلة.

وخلص التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية وفق بيان صحفي صادر اليوم عن السلطة إلى وجود انتهاكات جسيمة وسوء سلوك في عمليات ثلاث شركات تابعة للمجموعة وأداء كريستوفر فلينوس.

واتخذت سلطة تنظيم الخدمات المالية خلال التحقيق الخطوات الضرورية للـتأكد من عدم تعرض موجودات أو أموال عُملاء أبوظبي العالمي لخسائر نتيجةً لسوء السلوك هذا وتضمنت الإجراءات التنفيذية إلغاء ترخيص الخدمات المالية الممنوح لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، ومنع كريستوفر فلينوس إلى أجل غير مسمى من ممارسة أي مهام في مجال الخدمات المالية ضمن نطاق أبوظبي العالمي، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية بإجمالي 8.85 مليون دولار أميركي على الأطراف الأربعة المعنية.

وتضمنت غرامات السلطة فرض 3.6 مليون دولار على شركة «إيه سي القابضة المحدودة» المسجلة في جزر كايمان تحت اسم «هايفن كايمان» وهي الشركة الأم لمجموعة من الكيانات العاملة تحت اسم «هايفن» والتي تقدم خدمات مالية متعلقة بالأصول الافتراضية، و3 ملايين دولار على شركة «إيه سي المحدودة» «هايفن أبوظبي العالمي» التابعة لشركة «هايفن كايمان» والتي تعمل ضمن نطاق أبوظبي العالمي والمرخصة والمنظمة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية لإجراء أنشطة خدمات مالية محددة فيما يتعلق بالأصول الافتراضية، بالإضافة إلى فرض 1.5 مليون دولار على شركة «إيه سي القابضة المحدودة» ذات الغرض الخاص «إيه سي القابضة» والمسجلة لدى سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي وغير مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية FSRA لممارسة أي نوع من أنشطة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، كما أنها غير مرتبطة بشركتي «هايفن كايمان» و«هايفن أبوظبي العالمي»، و750 ألف دولار على كريستوفر فلينوس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، والرئيس التنفيذي لشركة «هايفن كايمان»، والمالك الوحيد ومدير شركة «إيه سي القابضة».وحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية انتهاكات جسيمة وسوء سلوك، شملت تجاوز شركة «هايفن أبوظبي العالمي» نطاق ترخيص الخدمات المالية الممنوح لها بسبب سماحها بإجراء معاملات العملاء من خلال الحسابات المسجلة لدى «إيه سي القابضة»، وهي شركة ذات غرض خاص غير مُنظمة، ومسجلة في أبوظبي العالمي، دون وجود أي حماية مناسبة.

وأخفقت الشركة في إنشاء والحفاظ على أنظمة وضوابط مناسبة لإدارة عملياتها ومخاطرها، فضلاً عن الاعتراف بجميع علاقاتها مع العملاء وتسجيلها.

وقامت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» بمزاولة أنشطة عديدة غير مرخصة في مجال الخدمات المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM) ما بين أكتوبر 2018 ومايو 2024، حيث أجرت شركة «هايفن كايمان» معاملات العملاء المتعلقة بتحويل الأصول الافتراضية إلى العملة الورقية وبالعكس من خلال الحسابات التي تحتفظ بها وتديرها «إيه سي القابضة»، وهي شركة ذات غرض خاص غير مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، لذا مُنعت من ممارسة أي نوع من أنشطة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي. ونتيجة لذلك، تبين أن كلا من شركتي «هايفن» و«إيه سي القابضة» قامتا بتنفيذ خدمات دفع وتنظيم غير مرخصة فيما يتعلق بأنشطة الأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي.

ووفق البيان الصحفي، لعب كريستوفر فلينوس دوراً أساسياً في توجيه وإدارة النشاط غير المرخص في أبوظبي العالمي، وأُدين بالمشاركة بصورة رئيسية في الانتهاكات وسوء السلوك باعتباره المسؤول التنفيذي الأول لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، والرئيس التنفيذي لشركة «هايفن كايمان»، والمالك الوحيد ومدير شركة «إيه سي القابضة»، ولم يتحلّ كريستوفر فلينوس بالنزاهة، وفشل في اتخاذ الحيطة المناسبة لضمان عمل شركة «هايفن أبوظبي العالمي» بما يتوافق مع القواعد واللوائح التنظيمية المعمول بها في أبوظبي العالمي (ADGM)، والتي كان مسؤولاً عن تطبيقها باعتباره المسؤول التنفيذي الأول للشركة.

وحسب البيان، ألفت ونشرت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» وكريستوفر فلينوس معلومات كاذبة ومضللة حول طبيعة المعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية التي تم إجراؤها من خلال حسابات «شركة إيه سي القابضة»، وشمل ذلك تقديم أكثر من 200 وثيقة مزورة ومضللة باستخدام أوراق رسمية خاصة بشركة «إيه سي القابضة»، إلى شركاء الشركة المصرفيين لفتح هذه الحسابات واستمرار تشغيلها وقد أُصدرت هذه الوثائق تحت إشراف كريستوفر فلينوس وبمشاركة «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة». وقدمت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» وكريستوفر فلينوس معلومات كاذبة ومضللة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية رداً على استفساراتها حول طبيعة ونطاق العمليات التجارية المرتبطة بكل من الكيانات المذكورة أعلاه، وبشكل خاص شركة «إيه سي القابضة»، مما يقوض نزاهة العملية التنظيمية.

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: إن سلطة تنظيم الخدمات المالية ستتخذ إجراءات تنفيذية قوية ومناسبة ضد الأفراد والكيانات التي تنتهك إطارنا التنظيمي وقد اتسمت تصرفات الكيانات والأفراد المعنيين في هذه القضية بمخالفات جسيمة، حيث قاموا بمزاولة أنشطة غير مصرح بها في مجال الأصول الافتراضية، من خلال كيان غير منظم ضمن نطاق أبوظبي العالمي، كما تبين أن كريستوفر فلينوس قدم معلومات وتصريحات كاذبة ومضللة أثناء التحقيق.