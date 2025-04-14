الثلاثاء 15 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

%11.4 مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي

%11.4 مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الخليجي
15 ابريل 2025 00:56

مسقط (وام)

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي.. رفيق في السفر
«دبي الدولي» أكثر مطارات العالم ازدحاماً بحركة المسافرين

بلغت نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بنهاية عام 2024 نحو 11.4% بما قيمته 247.1 مليار دولار أميركي حيث تشير آخر البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي بيّنت أن معدل النمو لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الخليجي زادت بحوالي 31.9% مقارنة بعام 2019.
وتشير البيانات إلى أن نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون في الناتج العالمي لعام 2024 بلغت 2.2%، فيما أشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 13.3% في عام 2034 ليصل إلى 371.2 مليار دولار أميركي، فيما يبلغ متوسط النمو السنوي المتوقع لمساهمة القطاع خلال الفترة من 2024م وحتى 2034م بأكثر من 4.2%.
من جهة أخرى تشير الإحصاءات إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في عدد السياح المتنقلين بين دول مجلس التعاون خلال الفترة من 2019م وحتى 2023م بلغ 41.5% ويمثلون ما نسبته 26.5% من إجمالي السياح الدوليين القادمين إلى دول المجلس في عام 2023.

قطاع السفر والسياحة
حركة السفر
الناتج المحلي
المركز الإحصائي لدول التعاون الخليجية
آخر الأخبار
مبنى وسيارات محترقة في الخرطوم جراء القتال العنيف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الإخوان».. أدوار مشبوهة لتأجيج الحرب في السودان
15 ابريل 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تعلن توسيع «المنطقة العازلة» في غزة
15 ابريل 2025
حاويات ورافعات في ميناء شرقي الصين (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يأمر بمفاوضات فورية مع كوريا واليابان والهند
15 ابريل 2025
استهداف أميركي لأحد المواقع الحوثية في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» حولت البلاد إلى ساحة صراعات
15 ابريل 2025
كايا كالاس
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدعو للضغط على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا
15 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©