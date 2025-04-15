«بريميير مارين» تسلّم سفينة دعم بحري مصنعة في الإمارات إلى «روابي فاليانس للخدمات البحرية»

دبي (الاتحاد) أعلنت شركة «بريميير مارين» لبناء السفن، التي تتخذ من دبي مقراً لها، تسليم سفينة الدعم البحري «روابي 73»، وهي سفينة متعددة المهام (سفينة إرساء وسحب وإمداد)، يبلغ طولها 70 متراً، تم بناؤها خصيصاً لشركة «روابي فاليانس» للخدمات البحرية.ويُعد تدشين هذه السفينة الأكثر تطوراً إنجازاً بارزاً في قطاع بناء السفن بدولة الإمارات، ويجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون العابر للحدود، كما يُسلط الضوء على أهمية الابتكار والتميّز الصناعي في دعم نمو الصناعات البحرية، وتعزيز مكانة الدولة مركزاً إقليمياً رائداً في هذا المجال. وجرت مراسم تسليم سفينة «روابي 73» خلال حفل رسمي أُقيم في مدينة دبي الملاحية، بحضور عدد من كبار المسؤولين ورواد القطاع البحري، ولينغ يونغ واه، المدير، الرئيس التنفيذي لشركة «فاليانس القابضة»، ووالتر فان آردي، المدير العام لشركة «روابي فاليانس للخدمات البحرية»، وهيمانت تاندون، المدير العام لشركة «بريميير مارين» لبناء السفن، إلى جانب محمد التميمي، مساعد مدير الحجز في مدينة دبي الملاحية، وعبدالله عصام عبدالله، مدير أول للعمليات في مدينة دبي الملاحية، إضافةً إلى عدد من الشخصيات البارزة. وتم تصميم السفينة «روابي 73» لتنفيذ مجموعة متكاملة من المهام الحيوية في المجال البحري، تشمل مناولة المراسي، والسحب، ومكافحة الحرائق، والإنقاذ، وتقديم مختلف أشكال الدعم تحت سطح البحر، مما يجعلها نقلة نوعية في تعزيز قدرات الدعم البحري على المستوى الإقليمي. وتضم السفينة مرافق إقامة حديثة تستوعب نحو 50 شخصاً، ما يوفر بيئة آمنة ومريحة لأفراد الطاقم أثناء أداء المهام طويلة الأمد. وأكد هيمانت تاندون، أن تسليم السفينة «روابي 73» يُمثل محطة فارقة في مسيرة الشركة، ومؤشراً واضحاً على مدى التقدم الملحوظ في القدرات البحرية الإقليمية. وأضاف تاندون: «نحن فخورون بما تحقق من إنجازات في هذه السفينة المتطورة، التي تمثل ثمرة شهور طويلة من العمل الجاد، والتفاني، والتعاون الوثيق بين فرقنا الهندسية والفنية. لقد تم تصميم السفينة بعناية فائقة وفقاً لمتطلبات دقيقة ومتغيرة، لتواكب احتياجات العمليات البحرية المعقدة، بدءاً من أنشطة استكشاف النفط والغاز، وصولاً إلى دعم مشاريع الطاقة المتجددة». وأشار إلى أن قطاع الملاحة البحرية يشهد تحوّلاً متسارعاً نحو تقنيات نظيفة وأكثر كفاءة، مؤكداً أن الشركة تواكب هذا التحوّل من خلال الاستثمار المستمر في بناء سفن تعكس هذه القيم المستقبلية. وأوضح أن سفينة «روابي 73» لا تُجسّد فقط القوة وكفاءة الأداء، بل تمثل أيضاً ترجمة عملية للرؤية الاستراتيجية التي تتبنّاها الشركة، والمتمثلة في تمكين عملائها من تنفيذ عملياتهم البحرية بأعلى مستويات الأمان والفعالية. قدرات تقنية متقدمة من جانبه، أشاد لينغ يونغ واه، المدير، الرئيس التنفيذي لشركة «فاليانس القابضة»، بالشراكة الاستراتيجية التي جمعت بين «فاليانس القابضة» و«بريميير مارين»، والتي أثمرت تنفيذ مشروع «روابي 73»، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس نموذجاً يُحتذى به في تكامل الرؤى وتوحيد الجهود لتحقيق إنجازات نوعية في القطاع البحري. وأضاف لينغ أن هذا الإنجاز يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الاستراتيجية المتينة التي تربط فاليانس القابضة مع بريميير مارين، مشيراً إلى أن فرق عمل الشركتين عملت بتفانٍ وإخلاص لتجاوز التحديات، عبر شراكة فاعلة قائمة على دمج الخبرات وتحقيق أعلى معايير الجودة. كما أكد أن سفينة «روابي 73» تمثل ثمرة جهد جماعي يُجسّد تطلعات الشركتين في تقديم خدمات بحرية بمعايير عالمية، تعكس في الوقت ذاته الاحترام المتبادل، وروح الفريق الواحد، التي تشكل أساس النجاح وتحقيق الأهداف المشتركة. بدوره، أشاد والتر فان آردي،، بسفينة «روابي 73»، مؤكداً أنها أحد أهم الأصول الاستراتيجية البارزة ضمن منظومة عمليات الشركة البحرية. مشيراً إلى أن السفينة «روابي 73» تُجسّد نموذجاً ناجحاً للتعاون البنّاء بين «روابي فاليانس للخدمات البحرية»، و«بريميير مارين لبناء السفن»، و«فاليانس لبناء السفن والهندسة»، مشيداً بجهود فرق العمل التي شكلت ركيزة أساسية في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس. كما شدّد على الأهمية الاستراتيجية لسفينة «روابي 73» في توسيع نطاق العمليات التشغيلية لشركة «روابي فاليانس للخدمات البحرية»، موضحاً أن عملية بنائها تمت وفق أعلى المعايير العالمية من حيث الجودة والسلامة والكفاءة الفنية، ما يعزز من قدرات الشركة التنافسية وموثوقيتها في قطاع النفط والغاز البحري. وأشار إلى أن انضمام «روابي 73» إلى أسطول الشركة يشكل إضافة نوعية، إذ ستسهم السفينة بدور محوري في دعم بنية الطاقة البحرية، ليس فقط على مستوى المنطقة، بل أيضاً في أسواق عالمية متنامية، في ظل الطلب المتزايد على حلول بحرية متقدمة وفعالة.