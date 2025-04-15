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اقتصاد

الذهب يلمع وسط ضبابية بشأن الرسوم الجمركية

الذهب
15 ابريل 2025 11:57

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط استمرار حالة الضبابية بسبب خطط  ترامب للرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3226.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش، إذ بقي بالقرب من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله أمس الاثنين عند 3245.42 دولار.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3242.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.29 دولار للأوقية وتراجع البلاتين أيضا 0.2 بالمئة إلى 949.21 دولار والبلاديوم 1.4 بالمئة إلى 943 دولاراً.

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المصدر: وكالات
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