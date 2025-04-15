«أدنيك» تحصد الجائزتين الذهبية والفضية من جوائز مؤسسة «IIP»

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن القابضة، الجائزتين الذهبية في برنامج «الاستثمار في الموارد البشرية»، والفضية في برنامج «الاستثمار في الرفاهية»، التي تقدمهما مؤسسة الاستثمار في الموارد البشرية العالمية (IIP)، وذلك لالتزام المجموعة بالتميز في كفاءة إدارة الموظفين ورفاهيتهم، والتطور المستمر للممارسات المهنية في مكان العمل.

وبهذه المناسبة قال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «إن حصول مجموعة أدنيك على هذه الجوائز العالمية المرموقة يعكس استراتيجية المجموعة القائمة على الاستثمار في الموارد البشرية، والتي تُعد حجر الزاوية في كافة البرامج والأنشطة التابعة لقطاعات الأعمال المختلفة، وهاتان الجائزتان ليستا مجرد تقديراً لممارساتنا في مجال رأس المال البشري، وإنما شهادة على التزامنا بخلق ثقافة التميز والتحسين المستمر».

وقال سعيد الشامسي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة أدنيك: «يُعّدُ موظفو مجموعة أدنيك، أهم أصول المجموعة، وتعكس هذه الجوائز الثقافة المهنية المحترفة التي بنيناها، والتي تُمّكن موظفينا، وتعمل على رفاهيتهم، وتدعم نموهم المهني والوظيفي. إن تحقيق الفوز بهاتين الجائزتين من مؤسسة الاستثمار في المواد البشرية، يؤكد على التزام المجموعة بتعزيز بيئة عمل تزدهر فيها فِرَقنا، وتساهم في نجاحنا المشترك».

وتُمنح هاتان الجائزتان لمدة ثلاث سنوات، للشركات التي تُعزز ثقافة المشاركة المستمرة لموظفيها، وتلتزم بالتطوير والاستثمار في إمكاناتهم. وتحظى الجائزتان بالاعتراف الدولي في أكثر من 60 دولة حول العالم، باعتبارهما المعيار القياسي لإدارة الموظفين ورفاهيتهم، وهما من أعلى الجوائز التي يُمكن أن تحققها الشركة. وتخضع الشركات المتقدمة للحصول على هذه الجائزة، لتقييم صارم لممارساتها المهنية وسياساتها الوظيفية، وقياداتها واستراتيجيتها، وذلك عن طريق خبراء مستقلين من برنامج «الاستثمار في الموارد البشرية»، ويتضمن ذلك المعلومات والملاحظات من الموظفين والعاملين في الشركة المستهدفة.

ويُعّد الحصول على الجائزتين من مؤسسة الاستثمار في الموارد البشرية (IIP) بمثابة شهادة جودة عالمية المستوى، ومعياراً دولياً يعتمد على تحديد مستوى الممارسة المتميّزة في عمليات الموارد البشرية لتحقيق أهداف العمل والتوجهات الاستراتيجية، وهو معيار جودة مستخدم في المملكة المتحدة منذ العام 1991، ويُعنى بتطوير أداء الشركات عن طريق تقييم أداء فرق العمل والأفراد.

