عمومية «إي آند» تعتمد توزيع أرباح بـ 83 فلسًا للسهم

أبوظبي (الاتحاد)

عَقَدَتْ مجموعة «إي آند»، اليوم، الاجتماعَ السنوي لجمعيتها العمومية؛ حيث وافقت الجمعية خلال الاجتماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 83 فلسًا للسهم الواحد عن السنة المالية 2024، ما يعزِّز التزامَ مجموعة «إي آند» بتقديم قيمة مضافة من خلال سياسة توزيع الأرباح التصاعدية لمساهميها، والتي تمَّ الإعلانُ عنها العام الماضي.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة «إي آند» إن عام 2024 شكل محطةً فارقةً في مسيرة «إي آند»؛ حيث نجحنا في تحقيق نموٍّ متسارع وتقدُّم ملحوظ في استراتيجيتنا للتحول إلى مجموعة تكنولوجيا عالمية، إذ سجَّلت «إي آند» خلال عام 2024 إيراداتٍ موحدةً قياسيةً بلغت 59.2 مليار درهم، بنموٍّ قدره 10.1%، وصافي أرباح قياسية بلغ 10.8 مليار درهم، بنموٍّ قدره 4.3%.

وتابَع معاليه أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة للقرارات الاستراتيجية المهمة التي اتَّخَذها مجلس الإدارة، والتي شملت التوسع الجغرافي وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز نمو القطاعات الرقمية المختلفة، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ساهمت في دعم الوضع المالي القوي للمجموعة، وفي الوقت ذاته وضعت «إي آند» في موقع متميز لاقتناص الفرص الجديدة وضمان تحقيق قيمة طويلة الأمد ومُسْتَدَامَة للعملاء والشركاء والمساهمين على حدٍّ سواء.

وأضاف معاليه أنه مع تطلُّعنا إلى المستقبل، تُواصِل «إي آند» التزامَها بالنمو والتحوُّل عبر 38 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا الوسطى والشرقية، وطموحنا الذي نضعه نُصْب أعيننا خلال هذه المسيرة هو الابتكار والريادة، وتمكين المجتمعات التي نقدِّم خدماتنا فيها، وسنواصل العمل لتوفير حلول رقمية تُسهم في تمكين مستقبل أكثر إشراقًا.

من جانبه قال المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند» إننا نجحنا خلال عام 2024 في تحقيق إنجازات عديدة ساعدتنا في تجسيد شعار «دايمًا في أكثر»، حيث حقَّقْنا المزيد من النمو والشغف بالتميز، مشيراً إلى أن هذا العام شكَّل فصلًا ناجحًا في رحلتنا التحولية، إذ واصلنا مسيرة التطور لنصبح مجموعة تكنولوجيا عالمية رائدة، عبر توسيع نطاق حضورنا في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية ليصل إلى 38 دولة، ما انعكس إيجابيًّا على أداء الشركة، وتعزيز ثقة جميع أصحاب المصلحة.

وأعرب تطلع المجموعة إلى المستقبل برؤية واضحة تتمثل في مواصلة دفع حدود الابتكار والتعاون لتحقيق تأثيرٍ ملموسٍ من أجل مستقبل أفضل للجميع.

وأشار إلى أن عام 2025 سيكون محطةً لتأكيد الالتزام بالتحول الرقمي وتعزيز نطاق الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات والشمول الرقمي والتكنولوجي.