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اقتصاد

«إمستيل» تنضم إلى «اصنع في الإمارات 2025»

«إمستيل» تنضم إلى «اصنع في الإمارات 2025»
16 ابريل 2025 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة أدنيك اختيار شركة إمستيل، الشركة الرائدة في قطاع تصنيع الصلب ومواد البناء بدولة الإمارات، لتكون الشريك الرسمي لقطاع المعادن ضمن فعالية «اصنع في الإمارات» 2025، التي تعد المنصة الأبرز لاستعراض أحدث التطورات الصناعية، وتعزيز التعاون وإبراز فرص الاستثمار في القطاع الصناعي، مما يُرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي والاستثمار والشراكات المثمرة.
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «إن منصة (اصنع في الإمارات) تمثل حدثاً بارزاً تضم نخبة من خبراء الصناعة والمبتكرين والمستثمرين، وتوفر بيئة ديناميكية وحيوية لإجراء حوارات معمقة وتبادل الرؤى حول أحدث التطورات والاتجاهات التكنولوجية، التي ترسم ملامح مستقبل النمو الصناعي. وبصفتها شريكاً استراتيجياً للقطاع، تُعزز (إمستيل) من دورها المحوري في تطوير القدرات الصناعية لدولة الإمارات من خلال التزامها الراسخ بالابتكار والاستدامة والجودة المتميزة في عمليات التصنيع». 
من جانبه، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «يُسعدنا أن نكون الشريك الأساسي للنسخة الرابعة من (اصنع في الإمارات) 2025، عن قطاع المعادن والتصنيع، ويأتي ذلك تأكيداً لدورنا الريادي في تعزيز القطاع الصناعي ودعم الرؤية الاقتصادية للدولة. وباعتبارها أكبر مُصنّع للحديد ومواد البناء في الإمارات، تساهم (إمستيل) بفعالية في دفع عجلة التنمية الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة عالمياً، من خلال الابتكار، والاستدامة، والتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية مثل (مشروع 300 مليار). ومع امتداد تأثيرنا إلى 72 دولة، نواصل ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً رائداً». 
يجمع «اصنع في الإمارات» كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الصناعة وصنَّاع السياسات، وأبرز المصنعين والمستثمرين والمبتكرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، وتُمهد نسخته الرابعة الموسعة الطريق لمستقبل التصنيع والنمو الصناعي المستدام. 
ويُقام الحدث الذي تنظمه مجموعة أدنيك وتستضيفه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك في الفترة من 19 وحتى 22 مايو 2025، وعلى مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع، وبمشاركة تتجاوز 500 شركة عارضة، مما يجعله محركاً قوياً للاستثمار والابتكار وتوسيع نطاق الأعمال.

اصنع في الإمارات
الإمارات
أدنيك
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