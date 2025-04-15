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اقتصاد

مكتوم بن محمد: دبي ترسخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً

مكتوم بن محمد خلال لقائه الرئيس التنفيذي لمجموعة «باركليز» (وام)
16 ابريل 2025 01:03

دبي (الاتحاد)

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التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموه، أمس، سي إس فنكاتاكريشنان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «باركليز» المصرفية العالمية.
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين دبي ومجموعة «باركليز» في المجالات المالية والمصرفية، واستعراض فرص النمو والتوسع في ظل البيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها دبي ودولة الإمارات، والبنية التحتية المتقدمة التي تدعم تطلعات المؤسسات العالمية الراغبة في تعزيز حضورها في المنطقة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً؛ بفضل الرؤية الطموحة لقيادتها الرشيدة، وحرصها الدائم على تطوير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتستقطب الاستثمارات العالمية.
وقال سموه: «تتمتع دبي بمنظومة مالية وتشريعية مرنة، وبنية تحتية رقمية متقدمة، تجعلها من أكثر المدن جاذبية للمؤسسات المالية العالمية. ونحن نؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع مؤسسات رائدة، مثل مجموعة (باركليز)، لما لذلك من أثر إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين بفرص النمو في المنطقة».
وأضاف سموه: «ملتزمون بتقديم التسهيلات والدعم اللازم كافة للمؤسسات المالية الكبرى التي تتطلع إلى التوسع من دبي نحو أسواق المنطقة والعالم، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي وترسيخ موقع دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».
من جانبه، أعرب فنكاتاكريشنان عن تقديره للمكانة الاقتصادية المتميزة التي تتمتع بها دبي، مشيداً بنهجها الرائد في تطوير القطاع المالي وتبني أحدث الحلول الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، مؤكداً التزام «باركليز» بتعزيز علاقات التعاون مع شركائها في دبي ودولة الإمارات.
وتقدم مجموعة «باركليز» العالمية خدمات مصرفية واستثمارية متكاملة في أكثر من 40 دولة حول العالم، كما تقدم المجموعة من خلال مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي خدمات مُتخصصة تشمل الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتمويل الشركات، وإدارة الأصول والثروات، مما يعكس ثقة المجموعة بإمكانات السوق الإماراتي ومكانة دبي كمركز مالي عالمي جاذب للمؤسسات المالية الكبرى.
حضر اللقاء، معالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام مالية دبي، ومعالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.

مكتوم بن محمد
دبي
مكتوم بن محمد بن راشد
الإمارات
باركليز
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