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اقتصاد

21 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي

سوق أبوظبي للأوراق المالية (الاتحاد)
16 ابريل 2025 01:03

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

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حافظت أسواق الأسهم المحلية على مسارها الصعودي للجلسة الثانية على التوالي، ليغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بلغ %0.6 وبنحو %0.43 في سوق دبي المالي وبقيمة إجمالي للتداولات بلغت 2.1 مليار درهم.
وتمكن سوق أبوظبي للأوراق المالية من إضافة نحو 21 مليار درهم جديدة للقيمة السوقية للأسهم المدرجة والتي ارتفعت إلى 2.874 تريليون درهم أمس، مقارنة مع 2.853 تريليون درهم في الجلسة السابقة.
وتفصيلاً، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة أمس فوق مستوى 9290 نقطة، مرتفعاً بنسبة %0.57، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.6 مليار درهم.
وشهد السوق أمس تداول 89 ورقة مالية، سجلت 49 ورقة، منها ارتفاعات متباينة، وانخفضت أسهم 28شركة، فيما استقرت أسهم 12 شركة من دون تغيير.
وتصدرت شركة إشراق للاستثمار قائمة أكثر الشركات ارتفاعاً أمس بنسبة 8.6 % عند 0.482 درهم، وبتداولات تجاوزت 114 مليون سهم، تلتها «مدن القابضة» بنسبة 6.6 %.
 وأغلق سهم «ملتيبلاي» عند سعره  السابق 1.70 درهم، وبتداولات قاربت 44 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «أدنوك للغاز» بنسبة %3.3 عند 3.12 درهم، وبتداولات تجاوزت 60 مليون سهم، انخفض سهم «بروج» بنسبة %0.7 عند 2.65 درهم، وبتداولات قاربت 28 مليون سهم، بينما ارتفع سهم «فينكس» بنسبة %1.4 عند 0.8  درهم، وبتداولات تجاوزت 26 مليون سهم.
سوق دبي
أغلق مؤشر سوق دبي المالي أمس عند مستوى 5078 نقطة بعد أن تمكن من تصحيح مساره نحو الصعود في نهاية التعاملات ليرتفع بنسبة %0.43 وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 528 مليون درهم، وشهد السوق التداول على 50 ورقة مالية، ارتفعت منها أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة، وبقيت أسهم 11 شركة من دون تغيير.
وجاء ارتفاع مؤشر سوق دبي مدعوماً بارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة %2.05، عند 12.45 درهم، وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم ، بالإضافة إلى سهم ديوا المرتفع بنسبة %1.75 عند 2.58 درهم، وبتداولات تجاوزت 23 مليون سهم.
فيما تصدرت الشركة الوطنية الدولية القابضة قائمة الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي بنسبة %12.5، وشعاع كابيتال بنسبة 8.9 %، كما ارتفع سهم دريك أند سكل بنسبة %3.9 عند 0.321 درهم، وبتداولات تجاوزت 27 مليون سهم، في حين تأثر صعود السوق بانخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة %1.5 عند 19.85 درهم، وبتداولات قاربت مليوني سهم.

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