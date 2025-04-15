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اقتصاد

الإمارات تترأس لجنة خبراء أمن الطيران المدني في «الإيكاو»

حمد سالم المهيري
16 ابريل 2025 01:03

دبي (الاتحاد)

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أعادت منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» انتخاب الإمارات لرئاسة لجنة خبراء أمن الطيران المدني للعام الثالث.
وأعيد انتخاب حمد سالم المهيري، المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، رئيساً للجنة خبراء أمن الطيران المدني التابعة للمنظمة، وذلك للعام الثالث على التوالي.
ووفق بيان صحفي صادر عن الهيئة أمس، يُعد هذا الإنجاز تتويجاً للثقة الدولية بالكفاءات الإماراتية، ويعكس الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز أمن الطيران المدني على المستوى العالمي، حيث تضم اللجنة 33 خبيراً من الدول الأعضاء، يمثلون 193 دولة عضواً في الإيكاو.
وقد جاء القرار خلال اجتماع لجنة خبراء أمن الطيران في مقر المنظمة بمدينة مونتريال، كندا، بتاريخ 7 أبريل 2025، بحضور ممثلي الأمانة العامة للإيكاو والمقررين الفنيين للجنة.
وبهذه المناسبة، قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «إن إعادة انتخاب حمد المهيري تعكس المكانة الدولية التي تتمتع بها دولة الإمارات في قطاع الطيران المدني على المستوى العالمي، وتؤكد مجدداً ثقة المجتمع الدولي في كفاءة وخبرة الكوادر الوطنية التي تُمثل الدولة في المحافل الدولية».
وأشار معاليه إلى حرص الإمارات على مواصلة جهودها بالتعاون مع شركائها على المستويين الإقليمي والدولي، لدعم نمو واستدامة قطاع الطيران العالمي.
من جانبه، قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة الإمارات بالمساهمة الفاعلة في تطوير منظومة أمن الطيران المدني على المستوى العالمي، ويؤكد مكانتها شريكاً مؤثراً في صياغة القرارات الدولية ذات الصلة، ووجهةً رائدةً لتبادل أفضل الممارسات والخبرات مع شركائها حول العالم.

الطيران المدني
الإيكاو
الإمارات
منظمة الطيران المدني الدولية
أمن الطيران
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