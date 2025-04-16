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اقتصاد

الذهب يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق مع ضعف الدولار

الذهب
16 ابريل 2025 08:21

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الأربعاء بعد أن زاد ضعف الدولار وتصاعد التوتر التجاري ومخاوف النمو الاقتصادي العالمي الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.
ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 3270.12 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 03:19 بتوقيت جرينتش. وكان قد بلغ ذروته عند 3275.20 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.4 بالمئة إلى 3286.30 دولار.
انخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه، مما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.32 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.64 دولار واستقر سعر البلاديوم عند 971.10 دولار.

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المصدر: وكالات
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