«الإمارات للشحن الجوي» تتسلم 11 طائرة جديدة بنهاية العام المقبل





دبي (الاتحاد) كشف بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، عن انضمام 11 طائرة شحن جديدة إلى أسطول «الإمارات للشحن الجوي» خلال الفترة المقبلة، ليرتفع بذلك حجم أسطول الشحن من 10 طائرات حالياً إلى 21 طائرة بنهاية 2026. وأوضح عباس، في تصريحات على هامش منتدى الشحن العالمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» الذي انطلق أمس في دبي، أن الأسطول الحالي لطيران الإمارات يضم 260 طائرة، تشمل 250 طائرة ركاب، و10 طائرات مخصصة للشحن (بالإضافة إلى 6 طائرات شحن مستأجرة)، فيما تستهدف الشركة تجاوز حاجز 300 طائرة ركاب وشحن بحلول 2030. وعلى صعيد شبكة وجهات الشحن، أوضح عباس أن «طيران الإمارات» تخدم حالياً 38 وجهة شحن متخصصة، مع خطط لإضافة 20 وجهة جديدة، لتصل الشبكة إلى 58 وجهة خلال المرحلة المقبلة، مما يعكس التزام الشركة بتوسيع نطاق تغطيتها الجغرافية، وتلبية احتياجات الأسواق العالمية. منظومة متكاملة وحلول مخصصة وأكد عباس أن «الإمارات للشحن الجوي» تواصل الابتكار في خدماتها، مع استمرار الطلب على المنتجات المتخصصة مثل الأدوية، والسلع الثمينة، وغيرها. وتعمل الشركة بشكل مستمر على تطوير حلول شحن مخصصة مصممة لتلبية احتياجات العملاء، ضمن منظومة لوجستية متكاملة مدعومة بمركز حديث في مطار دبي. وأضاف نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات: «يعد توسيع شبكة رحلات طائرات الشحن أولوية رئيسية في خطتنا الاستراتيجية الممتدة لعشر سنوات، ومع بدء تسلمنا لطائرات الشحن الجديدة كلياً من طراز بوينج 777، أصبحنا قادرين على الوصول إلى أسواق جديدة بطاقات استيعابية أكبر». وأشار عباس إلى أن مركز الإمارات للشحن الجوي يُعد أكبر منشأة متطورة لمناولة البضائع في العالم، يوفر قدرة مناولة تصل إلى 2.3 مليون طن سنوياً عبر مطار آل مكتوم (DWC) ومطار دبي الدولي، حيث تتماشى هذه الجهود مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لتعزيز مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً عالمياً. وحول تأثير فرض الرسوم الجمركية، أشار عباس إلى أنه من المبكر تقييم الأثر، مؤكداً أن «طيران الإمارات» تمتلك مرونة تشغيلية عالية مستمدة من خبرتها التي تمتد لأكثر من أربعة عقود. وأكد أن الطلب على خدمات الشحن الجوي عبر طيران الإمارات لا يزال قوياً، وأن الشركة ماضية في توسعها. ولفت عباس إلى خدمة «الإمارات للشحن السريع» التي أطلقت مؤخراً، وهي خدمة توصيل من الباب إلى الباب تستهدف الشركات وتغطي حالياً 7 أسواق تشمل: الإمارات، السعودية، الكويت، البحرين، عُمان، بريطانيا، وجنوب أفريقيا، مع خطط للتوسع مستقبلاً إلى جميع الوجهات التي تصلها طائرات الإمارات. وقال: «هذه الخدمة تقدم بأسلوب مشابه لتجربة الركاب، مع تركيز كبير على السرعة والدقة، ونتعامل معها بالعناية والاهتمام نفسهما». ناريتا وأعلنت الإمارات للشحن الجوي، عن تسيير رحلة أسبوعية مخصصة للشحن إلى مطار ناريتا الدولي في اليابان، ليرتفع بذلك عدد وجهات رحلاتها إلى 38 وجهة في مختلف أرجاء العالم. وتحظى هذه الرحلة بأهمية كبيرة لكونها أول رحلة مباشرة ومنتظمة للشحن بين مطار ناريتا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يتيح نقل الشحنات بشكل أسرع وأكثر مرونة من وإلى اليابان التي تتميز بقاعدة صناعية راسخة ومتنوعة، وتعد أحد الأسواق الرئيسية للإمارات للشحن الجوي، التي تسير رحلتي شحن أسبوعياً إلى مطار كانساي الدولي. وستعزز رحلة الشحن المقرر إطلاقها قريباً إلى مطار ناريتا الدولي سعات الشحن المتاحة بمقدار 100 طن في كل اتجاه، حيث يتوقع أن تشمل الشحنات على هذا الخط قطع غيار السيارات والآلات، وأشباه الموصلات، والأدوية المتطورة، والتي تنقل بسرعة وكفاءة وموثوقية عالية بالاعتماد على محفظة منتجات الإمارات للشحن الجوي متعددة القطاعات.